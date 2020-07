_juno, Pretenders, Ellie Goulding, JARV IS… en la lista de álbumes española

Una semana más, ‘Emmanuel‘ de Anuel AA vuelve a ser el disco más exitoso en España. Pero hay una pequeña novedad en el top 10: ‘1016‘ de Alfred García re-entra directamente en el número 2 de la lista tras la edición de ‘1016: Fin de gira’, el disco que documenta el último concierto de la gira de este álbum, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Además, el disco de «singles inéditos» de Operación Triunfo 2020 entra en el número 7.

A continuación, _juno, el proyecto conjunto de Zahara y Mucho anunciado hace unos días por sorpresa, revelado en exclusiva a través de JENESAISPOP, y sobre el que hemos tenido el placer de hablar con sus autores, coloca su debut en el número 27, por debajo de lo logrado por los últimos discos de Zahara (‘Astronauta‘ fue número 5, ‘Santa‘ número 3), pero por encima de lo conseguido por los tres discos de Mucho (‘¿Hay alguien en casa? fue número 98, ‘Pidiendo en las puertas del infierno’ número 46, y ‘El apocalipsis según Mucho’ número 88). Después, el reggaetonero Byrtiago entra en el número 30 con ‘Orgánico’.

Algunas bandas de rock veteranas aparecen en la parte media de la tabla, que aúna ventas y streaming por fin, con sus lanzamientos más recientes. La reedición de ‘Closer’ de Joy Division por su 40 aniversario entra en el número 39, ‘Violator. The 12 Singles’ de Depeche Mode en el 62, y además Pretenders colocan su nuevo disco de material inédito, ‘Hate for Sale‘, en el 42. JARV IS… el nuevo proyecto de Jarvis Cocker, entra en lista por los pelos, en el 99, con el recomendado ‘Beyond the Pale’.

El resto de entradas en lista las firman Stray Kid con ‘Go Live’ en el número 43, Ellie Goulding con ‘Brightest Blue‘ en el 47 (el álbum sí ha sido número 1 en Reino Unido), y Kansas con ‘The Absence of Presence’ en el 79.