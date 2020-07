Escucha lo nuevo de Alanis Morissette, Fontaines D.C., The Psychedelic Furs, Sam Smith, Hinds, Jorja Smith, Neil Young, The Go-Go’s, Casero…

A las puertas de un mes de agosto que se prevé algo más agitado de lo habitual dada la demora de muchos álbumes por la pandemia, este viernes 31 de julio no viene nada mal despachado de novedades musicales. Para empezar, destacan por supuesto el deslumbrante nuevo single de Billie Eilish, ‘My Future‘, la edición deluxe que Beyoncé lanza de ‘The Lion King: The Gift’ acompañando al estreno de su película musical ‘Black Is King’, pero también nuevos discos como los de Alanis Morissette, los irlandeses Fontaines D.C., la revelación del hip hop/R&B Dominic Fike, los veteranos The Psychedelic Furs, Phoebe Ryan (vocalista conocida por éxitos de The Chainsmokers) o el reggaetonero Yandel (sin Wisin). Junto a estos, nuevos trabajos de Brandy, Rival Consoles, Land Of Talk, Max Richter, los sevillanos Beladrone (con miembros de Tannhäuser y Blacanova) y un recopilatorio de La Vendicion Records lleno de inéditos de Yung Beef, Cecilio G. y compañía ven la luz hoy. Además de EPs de !!!, Wye Oak, Cut Worms, las interesantes nuevas artistas Oklou, Le Ren y Juicy Bae. Y, en algunas plataformas, la parte sonora del nuevo disco-libro de Lana Del Rey.

Entre las canciones que íbamos conociendo esta semana, ya habíamos destacados los nuevos temas de Joe Crepúsculo, Bad Gyal, Angel Olsen, Melanie C, Marilyn Manson o Aitana & Morat. A ellos se suman hoy singles de Róisín Murphy (nuevo avance del recién anunciado ‘Róisín Machine’), Sam Smith & Burna Boy, Jorja Smith, Maluma, Everything Everything, Ava Max, Disclosure, Mastodon, Toni Braxton, Travis Barker (blink-182) & Run The Jewels, Snow Patrol, Carmen Boza, Bastille & Graham Coxon (Blur), Haiku Hands & Sofi Tukker, Tricky, Mina Tindle & Sufjan Stevens, Glass Animals, Ximena Sariñana, Casero –proyecto pop de Gabriela Casero, mente tras MOW–, The Lemon Twigs, Zella Day, Bill Callahan, Paranoid 1966, Pole., Mirémonos, Maria Sioke, Don Patricio, Gepe & Vicentico, Surf Mesa & Gus Dapperton, Gianluca & Pedro Ladroga, McFly y muchos más.

También hay profusión de remezclas, nuevas visiones de canciones ya editadas o versiones. Por ejemplo, la que las madrileñas Hinds hacen de ‘Spanish Bombs’ de The Clash, celebrando su vuelta a los escenarios, la que la revelación Holly Humberstone hace de ‘Fake Plastic Trees’ de Radiohead o las cruzadas que hacen Cala Vento con el mexicano Kill Aniston. En cuanto a reinterpretaciones, destaca la que Neil Young hace de ‘Lookin’ for a Leader’, tema del álbum de 2006 ‘Living with War’ que recupera claramente tirando con bala a Donald Trump. O las revisiones que Halsey & Marshmello, Taylor Swift, Fuel Fandango (con Denise Rosenthal) y Weezer hacen de recientes singles. Por supuesto, no olvidamos ni el tema inédito que lanzan The Go-Go’s (su primer tema nuevo en casi 20 años, recordemos) en aras de la promoción de un nuevo documental sobre ellas, ni ‘Knot’, el tema con el que Arca anunciaba la edición oficial de su mixtape perdida ‘&&&&&’.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»