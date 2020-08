BTS baten récords en Youtube… pero pueden durar poco gracias a BLACKPINK, Selena Gomez… ¡y Ariana Grande!

La dominación mundial del K-pop es una realidad de un tiempo a esta parte. Al menos, en lo que a cifras de Youtube se refiere. En 2018 BTS se interponían en la particular pugna entre divas del pop como Taylor Swift y Ariana Grande por ostentar la marca del vídeo musical más visto en sus primeras 24 horas de estreno, y desde entonces la boyband coreana se había mantenido en lo más alto de ese particular récord con ‘Boy With Luv‘, su single con Halsey. Hasta que, hace unas semanas, otro grupo compatriota suyo, en este caso el compuesto por féminas BLACKPINK, se lo arrebataba con ‘How You Like That‘. Y esta semana, BTS daban de nuevo la vuelta a la tortilla al lanzar ‘Dynamite‘, su primer single cantado íntegramente en inglés.

Las cifras del clip, tal y como indicaban ya sus primeras horas de vida pública, han sido realmente espectaculares gracias a la extrema organización de su «Army» (así se hace llamar su fandom). Pese a no alcanzar dentro de esas primeras 24 horas los 100 millones –lo haría 27 minutos después de ese plazo, siendo el clip en lograrlo más rápido– de visualizaciones que tenían como objetivo, alcanzaban los 98,2 M en ese plazo, superando al mentado single de BLACKPINK en más de 12 millones. Sin embargo, este exitazo de cifras podría durar poco, porque sus más feroces «competidoras» reaparecen apenas una semana después con una bomba.

Se trata de ‘Ice Cream’, un nuevo single del cuarteto femenino surcoreano que, además, se hace acompañar de una colaboración del más alto nivel comercial: la de Selena Gomez. Tanto BLACKPINK como la propia Gomez han confirmado en sus redes sociales que el vídeo de esta nueva canción se lanza a las 00:00h del próximo viernes 28 de agosto, anticipándose notablemente para que la expectación se máxima entre los fans de unas y otra. Además, las asiáticas han dejado ver que entre los co-autores de ‘Ice Cream’ hay nombres ilustres que pueden contribuir a que su salida acapare aún más atención: en una imagen promocional del single, su sello etiqueta a Ariana Grande y su mejoramiga Victoria Monét –cuyo álbum debut ‘JAGUAR‘ veía la luz días atrás–.

Se da la curiosa circunstancia de que Ariana Grande y BTS coincidirán el próximo domingo 30 de agosto como actuantes en la gala de los MTV VMAs 2020 –de la que, por cierto, se han caído a última hora Roddy Ricch y J Balvin, que acaba de pasar la Covid-19–. La primera interpretará ‘Rain On Me’ con Lady Gaga, y los segundos promocionarán este ‘Dynamite’. Aunque es previsible que no se crucen, habida cuenta de que será una ceremonia muy particular por las restricciones sanitarias de la pandemia (se dice que las actuaciones se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad de Nueva York, no en un único escenario).

En cuanto a BLACKPINK, poco importa que su primer álbum esté aún por llegar –hasta ahora han publicado solo singles y EPs– para que en el último año y medio hayan seguido los pasos de BTS como grandes estrellas del K-pop en todo el mundo. Tras dar un auténtico pelotazo con el single ‘Kill This Love‘, llevaban a cabo con gran éxito su primera gira mundial, que recalaba en Barcelona. Y, hace un par de meses, daban otra sonora campanada participando en el estupendo ‘Chromatica‘ de Lady Gaga, concretamente en el tema ‘Sour Candy‘. Bata o no bata récords –al final son solo anecdóticos–, este nuevo tema no hará sino reforzar ese estatus, gracias a una de las artistas más populares de la última década, Selena Gomez.

La última vive un 2020 de lo más extraño, en cambio: tras publicar en los primeros días del año el esperado ‘Rare‘, su promoción se veía truncada por el coronavirus y sus consecuencias en la industria. Como explicaba en un vídeo hace pocas semanas, Gomez ha mantenido un perfil bajo en redes sociales durante toda la pandemia, porque entendía que era «insensible» presentar contenidos «alegres» o «celebratorios». Al parecer, ese tiempo de sobriedad ha pasado: «SELPINK IN YOUR AREA». En tanto, os dejamos con la agraciada ‘Dynamite’, que con la friolera de más de 153 millones de visualizaciones es hoy número 1 mundial (también en España) en Tendencias de Youtube.