RFTW: Måneskin, Sen Senra, James Blake, Niño de Elche, Kelis, Bonobo…

Más plancha acumulada para el fin de semana: hoy salen nuevos álbumes de James Blake, Niño de Elche, Porches, Magdalena Bay, BadBadNotGood, Apartamentos Acapulco, bigott, The World is a Beautiful Place, And I Am No Longer Afraid to Die (el mejor nombre de grupo de la historia), Lala Lala, Don Toliver, Hombres G o el directo de ‘Madame X’ de Madonna.

El single destacado del día es ‘Ateo‘ de C. Tangana y Nathy Peluso, que comentamos en portada; pero no es el único. Måneskin lanzan su primer single tras ganar Eurovisión, Sen Senra saca otro tema acústico marca de la casa, Kelis vuelve con un tema que samplea el llanto de un bebé, a la manera de Aaliyah; y El Columpio Asesino editan tema suelto.

- Publicidad -

La semana ha venido cargada de novedades interesantes. Arca ha sorprendido aliándose con Sia en el primer single de su nuevo disco, Mitski ha vuelto tras un parón de cuatro años, Tears for Fears ha despertado de su cabezada de casi dos décadas, Kylie Minogue y Years & Years se han intercambiado los looks en su nuevo single conjunto, PinkPantheress ha seguido avanzando su disco y han anunciado nuevos trabajos de versiones Cat Power y Dave Gahan.

Otras novedades musicales en los últimos días han venido de la mano de Bonobo, que también ha anunciado nuevo álbum; Rojuu, cuya nueva balada hemos destacado en portada; Bad Bunny y Tainy con una desubicada Julieta Venegas, Alejandro Sanz con su intento de ‘René’ o Dani Martín con su homenaje a El Canto del Loco, ese grupo.

- Publicidad -

En la playlist de «Ready for the Weekend» actualizada encontrarás asimismo novedades de Oh Wonder, Big Thief, Eartheater, Colectivo da Silva, yeule, Chico Jorge, Marissa Nadler, Blanco Palamera, Corizonas con DePedro, Leiva con Fer Casillas, Bizarrap con Ptazeta, Tame Impala (un remix de ‘Breathe Deeper’ con Lil Yachty), Sam Fender o Las Dianas, entre otros.