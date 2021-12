Iván Labanda quiere escuchar a Pulp en Operación Triunfo

Iván Labanda es un artista poliédrico que puede que conozcas aunque no lo sepas. Si no le has visto impartiendo clases de interpretación en la Academia de Operación Triunfo o en el teatro protagonizando el musical de ‘Cantando bajo la lluvia’ en el Teatre Tívoli de Barcelona, probablemente hayas escuchado su voz en el doblaje de películas estadounidenses tan taquilleras como ‘Cruella‘, ‘Sin tiempo para morir‘ o ‘Ha nacido una estrella‘, entre muchas otras. En la gran pantalla ha doblado a Ryan Gosling, Andrew Gardfield o Adam Driver pero Labanda ha «prestado» su voz también a series (‘Dawson crece’, ‘Sexo en Nueva York, ‘Loki’), videojuegos o anuncios publicitarios. En la actualidad, además de actuar en el mencionado musical, conduce el coche en la adaptación catalana de ‘Carpool Karaoke’ que se emite en TV3 y que lleva su apellido. Labanda es el último invitado a nuestro «tipo test».

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

Una canción que me acompaña desde hace un tiempo es ‘Afterlife‘ de Arcade Fire. Desde que la escuché por primera vez se ha convertido en una de mis canciones de cabecera. Además el clip que hicieron con este tema en los Youtube Music Awards, dirigido por Spike Jonze, me parece súper bonito.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘The Age of Anxiety’ de Jamie Cullum. Hay algo en la poética de esa canción que describe muy bien el momento que estamos viviendo. Y me parece un temazo.



- Publicidad -

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Comando G’ de Parchís. Teníamos el vinilo en casa y para mí era un ritual desplegarlo y ver los dibujos del interior.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

En mi alma no hay lugar para el odio excepto para cosas como ‘Loba’ de Shakira.



- Publicidad -

Actualmente actúas en el musical ‘Cantando bajo la lluvia’. ¿Qué canción del musical es la que más te gusta cantar y por qué?

Me encanta el tema principal, ‘Singing in the Rain‘ porque siempre me ha acompañado y siempre lo hará. Me pone de muy buen humor. Poder cantarla en el teatro con la orquesta en directo bajo toda esa lluvia es un regalo.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

El último que compré fue ‘Random Access Memories‘ de Daft Punk. En vinilo. No tengo tocadiscos, pero lo quería tener expuesto en el comedor, me gusta el diseño.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

No suelo hacerlo salvo que sea algo concreto que no pueda encontrar en otras plataformas. Por lo general uso Apple Music.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

Últimamente estoy escuchando bastante ‘Taller‘ de Jamie Cullum.



¿Qué disco marcó tu adolescencia?

La banda sonora de ‘Jurassic Park‘. Fue el primer CD que me compré. Y el ‘Different Class‘ de Pulp.





Conduces el coche en la adaptación de Carpool Karaoke, Labanda Sonora. ¿Qué canción siempre cantas en el coche o prefieres centrarte en la conducción?

En mi día a día voy en moto… Hehe…

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Cualquier forma de escuchar música que merezca un buen disfrute me parece bien. No sé, es como algo muy personal, ¿no? Esos formatos tampoco es que me interesen especialmente, salvo alguna excepción más en plan coleccionista. En mi día a día estoy constantemente para arriba y para abajo y consumo mucha música. La verdad es que poder hacerlo en plataformas de streaming me va fetén.

¿Alguna actuación vocal que te guste en particular?

Cualquiera de Montserrat Bellido Durán, vocalista de Flos Mariae (actualmente en Mariah’s Pop).



¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

El primero que me viene a la cabeza es el videoclip de ‘All is Full of Love’ de Björk. Y por supuesto, cualquiera de Flos Mariae.





¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

El último de Arcade Fire en el Palau Sant Jordi de Barcelona, por ejemplo. O el penúltimo en el Primavera Sound.

También has sido profesor en Operación Triunfo. ¿Qué canción te hubiera gustado que se cantase en el programa que nunca se ha cantado?

Uf… ¡Tantas! ‘Common People‘ de Pulp, por ejemplo.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Podría vivir en una lista llena de temas que son «guilty-pleasure». De hecho la tengo. Contiene canciones que van desde ‘La Mordidita‘ de Ricky Martin (feat. Yotuel) a ‘The Reason’ de Celine Dion.





¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Ser perfecta en su imperfección. Y que luego te resuene por dentro.

Un remix que te haya vuelto loco.

Cualquiera de ABBA, y últimamente ‘The Less I Know the Better x SexyBack’ de Tame Impala + Justin Timberlake.