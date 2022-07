Últimas entradas para el Low, que anuncia horarios: los 10 imprescindibles

El fin de semana que viene, del 29 al 31 julio, se celebra una nueva edición del Low. El festival estrella de la ciudad de Benidorm informa a través de sus redes sociales de que se han agotado los abonos VIP. De que solo queda un 1 o 2% de abonos normales y VIP POOL. Además, en cuanto a entradas de día, se han vendido el 95% el viernes, el 97% el sábado y el 94% el domingo. En otras palabras, si has decidido ir, corre (últimas entradas, aquí).

Al tiempo que se anuncian los horarios, en este artículo te recordamos qué 10 artistas no debes perderte en Low Festival, evento del que JENESAISPOP es medio colaborador. Además, el viernes 29 de julio os daremos la bienvenida poniendo unas canciones en uno de los escenarios entre 20.00 y 21.30 horas.

Metronomy

Nuestro compañero Jordi Bardají nos ha puesto últimamente los dientes largos destacando el directo de Metronomy como uno de los mejores que hay recientemente en el panorama, primero en el Primavera Sound y después en el Mallorca Live. El grupo se encuentra presentando su notable nuevo disco ‘Small World’, por supuesto sin descuidar hits pasados como ‘The Look’ o ‘Everything Goes My Way’. Actuarán el viernes.



Nathy Peluso

También el viernes será el turno de otra de las habituales cabezas de cartel de los festivales de este año, Nathy Peluso. Tras encabezar Mad Cool, ‘Calambre’ ha vuelto a la lista de ventas tras haber sido oficialmente uno de los 50 álbumes más populares en España durante el curso 2021. ‘Vivir así es morir de amor’, su colaboración con BIZARRAP o incluso ‘Ateo’ suelen formar parte de su repertorio actual.



!!! (Chk Chk Chk)

Una de las bazas de Low Festival será la presentación del nuevo disco de !!!, que nos han ofrecido una de las entrevistas más interesantes que hemos hecho este año. El grupo de Nic Offer y Rafael Cohen no solo es uno de los que ha ofrecido directos más salvajes a lo largo de las 2 últimas décadas, sino que sigue en forma a través de novedades sonoras como ‘Un puente’. Estarán en Low el viernes.



Fangoria

Como comentábamos en un podcast reciente, un monográfico dedicado a la discografía de Fangoria, ver al grupo en directo ahora mismo es una fiesta garantizada. Sorteando todo altibajo, Olvido y Nacho Canut equilibran mejor que nunca todas las etapas de su carrera, lo que incluirá los singles de sus recientes EP’s junto a clásicos de su era Guille Milkyway y algún guiño puntual a su pasado más remoto.



Amaia

Aunque ahora ocupada con la buena acogida de ‘Así bailaba‘, su colaboración con Rigoberta Bandini, no olvidamos que Amaia está presentando por todo el país su segundo álbum. Un ‘Cuando no sé quien soy‘ que incluye algunas de las mejores canciones de su carrera, como es el caso de un tema que aún no ha sido single, ‘Dilo sin hablar’. Como Fangoria, actuarán el sábado.



Carolina Durante

También el sábado estarán por allí Carolina Durante, aunque nos sorprendería que a estas alturas pudiéramos ver una colaboración entre Amaia y Carolina Durante en ‘Perdona (ahora sí que sí)’. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? En cualquier caso, el directo del grupo de Diego Ibáñez (‘Cardo‘) es uno de los mejores que hemos presenciado en festivales este año, por ejemplo en Tomavistas, y el pogo estará garantizado. ‘Cuatro chavales’ es además uno de los mejores discos de 2022.



Primal Scream

Un clásico. Low Festival no renuncia a cabezas de cartel internacionales, y aunque puede que sea Izal quien reúna más público con su gira de despedida -durante una larga temporada, no más-, el cabeza del sábado serán Editors y el del domingo, Primal Scream. Bobby Gillespie ha sido noticia recientemente por publicar una autobiografía absolutamente recomendable, y sobre el escenario, en este punto de la historia, lo que seguramente veamos será un «greatest hits».



Alizzz

Que no quede ni un festival español sin que actúe Alizzz. Oferta y demanda, creo que se llama. Alizzz ha publicado uno de los discos fundamentales del pop nacional de los últimos tiempos, merced a su sonido pop-rock en sintonía con el regreso de la guitarra eléctrica al panorama internacional en sus diversas formas (de Olivia Rodrigo a Måneskin) y a sus guiños al indie de toda la vida.



Sen Senra

Para sorpresa de nadie, el nuevo single de Sen Senra se ha convertido rápidamente en una de sus canciones más populares en las plataformas. ‘Aroma’, una de sus canciones de R&B más bailables (siempre relativamente), suma ya medio millón de reproducciones en 3 semanas. Compite, como lo hará en su setlist, por ser el momento álgido, entre ‘No me sueltes más’, ‘Qué facilidad’, ‘Perfecto’… o incluso ‘Ya no te hago falta’.



Temples

Los británicos Temples han sido uno de los mayores reclamos de los festivales españoles gracias a su querencia por la psicodelia sesentera, como Tame Impala. Lo que eventualmente les ha llevado a colaborar con artistas nacionales como Anni B Sweet, quien también actuará en Low Festival, aunque otro día. A falta de su 4º álbum, aprovechamos para reivindicar su pegadizo último single suelto, ‘Paraphernalia’, publicado en 2020 y remezclado el año pasado.