Las mejores canciones del momento: diciembre 2019

Caribou / You and I: Estupendo segundo adelanto del inminente disco de Caribou, cuyo estribillo instrumental habla metafóricamente de los cambios que en la vida llegan “de repente”. El álbum se llamará ‘Suddenly’.

The Weeknd / Blinding Lights: Abel Tesfaye vuelve a la magia de los 80, en concreto a la de 1983, en este potente single coproducido por Max Martin.

El Columpio Asesino / Preparada: El segundo adelanto del primer disco de El Columpio Asesino en más de un lustro tenía un punto disco, e incluso un poquito Raffaella Carrá aunque no lo parezca. Estos días estrenábamos su videoclip.

Pumarosa / Heaven: Improbable himno disco de esta banda británica que, contra todo pronóstico, recuerda al gran hit de Bronski Beat, ‘Smalltown Boy’.

Coldplay / Champion of the World: Emotiva canción inspirada en una melodía de Scott Hutchison (Owl John, Frightened Rabbit) y dedicada también por supuesto al mismo artista, fallecido recientemente. Enorme final esperanzador.

Kanye West / Closed on Sunday: Ni siendo ‘Jesus Is King‘ uno de los momentos bajos de Kanye West, el disco se libra de contener pequeñas maravillas como esta, amparada en unos hipnóticos teclados que no caben en todas las iglesias.

Pablo und Destruktion / Gijón: Himno a la ciudad o, mejor dicho, a la versión vieja de su ciudad del gran artista asturiano, con unas palabras de amor para Rambal, asesinado en los 70 y precursor del travestismo en España.

Chaqueta de Chándal / A moderno resabiado no le mires el dentado: Tiro de psicodelia de retazos kraut sobre la estupidez del mundo de la modernidad.

Grimes / My Name Is Dark: Grimes realiza guiños a Smashing Pumpkins y Garbage en su último single, pero sin renunciar a su personal sonido.

Tinashe, 6LACK / Touch & Go: Entre los Discos Recomendados del último mes, el nuevo de Tinashe, del que destacábamos un par de temas como este tan ambiental que puede convertirse en uno de sus mayores hits.

Harry Styles / Adore You: Continúa sorprendiendo el miembro de One Direction, ahora con esta canción de su segundo disco solo, y en cuyo vídeo aparece como narradora Rosalía.

Josef Salvat / modern anxiety: Animado single de tintes tropicales de este artista, cuyo vídeo contiene homenajes a Madonna, Coldplay o Björk.

Lana del Rey / Cinnamon Girl: Si alguna vez comparamos a Josef Salvat con Lana del Rey las diferencias aquí son palpables en la deriva de cada uno. ‘Cinnamon Girl’ se ha convertido en un “fan favorite” de la carrera de Lana y Pablo Tocino nos explicaba por qué.

Leonard Cohen / Happens to the Heart: La Lana actual remite más a la sobriedad de Leonard Cohen, del que se ha editado este otoño un álbum póstumo perpetrado por su hijo del que este era el más digno avance.

Anni B Sweet / Sola con la luna: Recuperamos con motivo de su paso por la tele otra de las notables canciones del disco psicodélico que Anni ha hecho en castellano.

Sandré / Fracaso: Recientemente también estrenábamos este loco vídeo de Lyona para esta banda de punk catalana en la que cantan contra alguien o algo.

Jehnny Beth / I’m the Man: Casi su continuación natural parece esta producción rockera pero con aristas con la que la cantante de Savages se presenta en solitario.

Michael Kiwanuka / Piano Joint (This Kind of Love): En contraste, una de las grandes baladas del enorme disco con el que Michael Kiwanuka se ha confirmado.

Tinashe, MAKJ / Save Room for Us: También apostábamos por este tema incluido en el estupendo ‘Songs for You’ de Tinashe, ahora con una gran vocación synth-pop a lo The Weeknd.

Teyana Taylor, Kehlani / Morning: Buen tema de R&B que no puede ser más tórrido en el dueto en el que Teyana y Kehlani se lo montan.

Lao Ra, C. Tangana / Picaflor: Embriagadora canción de la artista colombiana, en la que hace alarde de su bonito timbre de voz junto a Puchito, en un tema sobre cazadores cazados.

Sen Senra / Ya no te hago falta: Apenas un par de punteos de guitarra acompañan a Sen Senra en esta entregada canción de amor que aparece en su esperadísimo disco, ‘Sensaciones‘.

dani / Mira: Minimalista canción producida por Aaron Rux de la cantante, que parece va a dejar muy atrás su paso por Factor X.

Calcutta / Paracetamol: Adaptación al castellano de este hit del exitoso artista italiano, con el que recordábamos a otras viejas glorias de la “canzione”.

Andrea Buenavista / Alguien mejor: Entre las personas que pasaban por “Revelación o Timo“, el proyecto de Andrea Gasca, buscando “alguien mejor” que ese “hijo de puta” que todos hemos conocido alguna vez.

NIMMO / Place to Rent: Cambio de tercio radical para este hit de base noventera de los interesantes NIMMO, que recientemente visitaban Razzmatazz.

Big Freedia, Icona Pop / Louder: Como casi no podía ser de otra manera, sucedemos ese beat 90’s con el sample que Big Freedia han adaptado de ‘The Power’ de Snap! junto a Icona Pop.

La Roux / Gullible Fool: Curioso tema con el que La Roux cerrará su próximo disco de 8 canciones y con el que nosotros cerramos nuestra playlist por ahora.