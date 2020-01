Las Mejores Canciones del Momento: enero 2020

Haim / Hallelujah: Lo denominamos “villancico involuntario” hace unas semanas, pero es lo suficientemente universal como para seguir siendo escuchado en 2020; este nuevo tema de Haim certifica que su idea de publicar canciones sueltas ha sido excelente.

Moses Sumney / Polly: Suculento segundo adelanto, de los 3 que conocemos, del inminente disco doble de Moses Sumney.

Kali Uchis / Solita: La autora del gran ‘Isolation’ sigue exprimiendo su sensualidad en este sobresaliente sencillo que lanzaba a finales de 2019.

Kaytranada, Iman Omari / 2 The Music: Su colega Kaytranada publicaba uno de los últimos discos destacables del año pasado, recordando en los últimos momentos de este tema a ‘Lady’ de Modjo.

Delaporte / Clap Clap: Una de las primeras grandes canciones de este 2020 está siendo la del dúo hispano-italiano de Sandra y Sergio, de nuevo entregado a la electrónica más elegante.

twst / Girl On Your TV: Una de las protagonistas recientes de “Revelación o Timo” es esta galesa asentada en Londres, que en contra de lo que parece, no es otra “cyberbabe” obsesionada con las redes sociales.

FKA twigs / fallen alien: Otra de las excelentes canciones de nuestro disco del año era esta ‘fallen alien’, con un perfecto equilibro entre los elementos orgánicos y electrónicos, para mostrar el lado más pasional de FKA twigs.

Lil Uzi Vert / Futsal Shuffle 2020: Tras arrasar con los sonidos urbanos de moda, Lil Uzi Vert apuesta por ciertos retazos trance en el que puede ser su hit más transversal.

Wugo / Braquage: Desde Francia, el desconocido Wugo también pasaba por “Revelación o Timo” con este encantador corte que tanto recuerda a los Phoenix más dulces.

Angel Olsen / New Love Cassette: Favorita del público del que ha sido el 2º mejor disco del año 2019 en la redacción, ‘All Mirrors‘.

Mujeres / Tú y yo: No fallan Mujeres con sus dardos afilados de garaje y rock en castellano, tras habernos conquistado con ‘Un sentimiento importante’ y ‘Romance romántico’.

Bravo Fisher!, La Bien Querida / Yayito: Bravo Fisher puede apuntarse uno de los mayores éxitos de su carrera gracias a este dúo con La BienQue que alterna noise y synth-pop.

Algora / Drogas nuevas: Lo mismo puede decirse de Algora y su nuevo single electropop, que presenta su inminente nuevo disco.

Cora Yako / Las noches de ayer: Entre los vídeos que teníamos el placer de estrenar en las últimas semanas, el colorido de Cora Yako.

Ásgeir / Lazy Giants: John Grant se implicaba en esta bonita canción del islandés Ásgeir, que saca disco el 7 de febrero.

Jack Bisonte / FRANCE GALL: Otro vídeo que estrenábamos era el de la renovación de discurso del dúo Jack Bisonte, que aúna influencias tan antagónicas como Pearl Jam y Justin Timberlake.

Califato 3/4 / Buleríâ del aire acondiçionao: Entre las revelaciones nacionales del país hay que hablar muy claramente del supergrupo Califato 3/4, cuyo ‘Puerta de la Cânne‘ reseñábamos recientemente. No será la cumbre de su carrera, pero apuntan alto.

DELLAFUENTE / Sunombre_126bpm_Bminor: Dellafuente daba la sorpresa de sumarse al UK Garage en este nuevo single mucho mejor que ‘Guerrera’ por mucho que esté triunfando menos.

Debla / Adiós: La cantante cubano-andaluza puede dar un salto de popularidad gracias a lo accesible de esta canción, que puede gustar a los seguidores de Lola Indigo o Bad Gyal.

Rat Boy / Victim of a System: Exultante nuevo single de Rat Boy, como siempre a medio camino entre indie y rap, extraído del EP que acaba de publicar este año, ‘Government Vacation‘.

Rvfv, Omar Montes, Daviles de Novelda / Prendío (remix): El merengue inspira a la revelación Rvfv en este tema compartido con Omar Montes justo después del pelotazo de ‘Alocao’.

Meggie Brown / I Said Salute Me : Los seguidores de Alex Kapranos y Edwyn Collins disfrutaréis de otro de sus descubrimientos, Meggie Brown.

Rodrigo Cuevas ronda a Raül Refree / Muiñeira para a Filla Da Bruxa: Uno de nuestros últimos Discos Recomendados es ‘Manual de cortejo‘, en el que se vuelve a reinventar el folclore nacional, pero en este caso el de Asturias.

Tinashe / Cash Race: También ha sido Disco Recomendado lo último de Tinashe, que aparte de singles como ‘Save Room for Us’ traía canciones tan atractivas como esta.

Celeste / Strange: Así de cálida es la canción más popular de la gran apuesta del BBC Sound of 2020, el concurso revelación de la todopoderosa emisora y cadena británica.

Tei Shi / Alone in the Universe: La cantante colombiano-canadiense puede gustar a seguidores de Jessie Ware, AlunaGeorge, Haerts, Empress Of o por supuesto Dev Hynes, con quien ha colaborado.

Estrella Fugaz / Fin de año: No olvidamos que cerrábamos el año con esta bonita canción de Estrella Fugaz, también presentes en lo mejor de 2019 con ‘Un sendero fluorescente‘.

C. Tangana, Alizzz / Yelo: “He cambiado la industria de un país entero” es la nueva propuesta de autobombo de Puchito, en la estela de ‘Ídolo’.

Biig Piig / Roses and Gold: Los seguidores de Kali Uchis deberíais serlo también de esta irlandesa que canta en Spanglish tras haber pasado largas temporadas en nuestro país.

Papa Topo / Yo quiero bailar: Libre adaptación del tema de Sonia y Selena, además con un añadido de Goma de mascar.

Dua Lipa / Future Nostalgia: Segundo adelanto del segundo de Dua Lipa, que ni remotamente ha podido competir en popularidad con ‘Don’t Start Now’, aunque… ¿lo pretendía?