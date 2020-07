Escucha lo nuevo de Rufus Wainwright, The Streets, My Morning Jacket, Zara Larsson, James Blake, Rebe, Karol G, Diploide…

Muy animada en cuanto a novedades viene esta jornada de lanzamientos del viernes 10 de julio: casi no hemos dado abasto para completar «Ready for the Weekend», la playlist con la que pretendemos dar una visión lo más amplia posible de lo acaecido en el mundo de la industria cada semana. Hoy se publican discos tan importante como el que marca el regreso al pop de Rufus Wainwright tras casi una década publicando óperas; ‘No One Is Getting Out of this Life Alive’, primer largo (mixtape, lo llama Mike Skinner) con temas originales de The Streets desde que en 2011 publicara ‘Computers and Blues‘, y que incluye colaboraciones tan variopintas como las de Tame Impala, IDLES o Ms Banks; y ‘The Waterfall II’, segunda parte del álbum de mismo título que My Morning Jacket publicaron en 2015.

Además, álbumes de Soko, The Jayhawks, los australianos The Beths, el barcelonés Micka Luna (con varias aportaciones de nada menos que Adrian Utley, de Portishead), Margo Price, Donna Missal, Diploide (el dúo vallisoletano de rap sui generis y carga político-social en sus letras reaparecía hace unos días tras años de silencio), Mike Shinoda (Linkin Park), Juice WRLD (disco póstumo del rapero asesinado el pasado diciembre, con colaboraciones de Halsey y Marshmello), Julianna Barwick, G-Eazy, RHODES y Dinner Party (proyecto paralelo que une a nombres del nuevo jazz como Terrace Martin y Kamasi Washington) engrosan la lista de lanzamientos. También destacan los debuts de The Midnight (interesante dúo de synthpop de Los Ángeles), TAURO (proyecto de neo-R&B al que conocimos gracias a Bala Perduda), NZCA/LINES (artista británico entre Roxy Music y Dorian Electra) y el mismísimo Dalai Lama (lo que leéis, el mismo que viste y cal… que viste túnica), y EPs de inéditos de Dominique A, Nick Mulvey y CHAII.

Tras los temas presentados a lo largo de la semana por parte de James Blake, Future Islands, !!! y, ya en las primeras horas de este día, Katy Perry, hoy sumamos a ellos una avalancha de singles de lo más variopinto: desde los nuevos fulgurantes bops de nombres del pop mainstream como RAYE, Karol G, James Bay, Becky G o H.E.R., hasta joyas indies como Sufjan Stevens (con ‘My Rajneesh’, cara B de ‘America‘ de otros 10 minutazos), The Lemon Twigs, Jessy Lanza, Cabiria, Bill Callahan, Rebe (que anuncia su primer miniálbum para Elefant Records), Bully, Miqui Brightside, Salfumán o Chavales, pasando por canciones de The Rolling Stones, Elvis Costello, Bon Jovi, Alanis Morissette, The Flaming Lips, Kid Cudi & Eminem, Travis, Doves, Throwing Muses, Foster The People, Zoé, Belako, Second, Fon Román & Zahara, Mahmood, Joan As Police Woman, M. Ward & Alia Farah, Arista Fiera, Gianluca, LP Giobbi & Little Boots, El Meister, Dominic Fike, Wye Oak, la sensación flamenca Israel Fernández y muchos más.

Además, no son pocos los remixes interesantes que incluimos hoy, destacando el que hacen Khruangbin de ‘No Distraction’ de Beck, el de Le Parody para ‘Puerta de la cânne‘, de Califato 3/4 y el de Bonobo a partir de ‘Final Days’ de Michael Kiwanuka. Aunque la palma se la lleva el dúo revelación 100 gecs, que en ‘1000 gecs and The Tree of Clues’ ven cómo artistas como Charli XCX, A.G. Cook, Fall Out Boy, Dorian Electra o Danny L Harle rehacen los temas de su debut de finales del año pasado. Tampoco faltan las versiones, tan recurrentes siempre: esta vez, destaca la adaptación cancamusera que ha hecho Sam Smith de ‘Fix You’ de Coldplay.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»