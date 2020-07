«Lady Gaga no me parece tan revolucionaria como Mónica Naranjo»: tráiler del documental ‘La huella de La Pantera’

Atención naránjers: Mónica Naranjo estrenará «próximamente en cines» un documental titulado ‘La huella de La Pantera’ en la que ella y personas prominentes en su carrera –sus colaboradores musicales, su mánager, ejecutivos de discográficas, periodistas…– analizan lo que su figura ha supuesto para la música pop no ya en España sino en el mundo. Así lo muestra el tráiler de esta película, que en pocas horas se aproxima ya a los 20.000 visionados. Sentencias como «una de las voces más importantes de la historia de la música contemporánea» (Tony Aguilar, locutor radiofónico), «una de las mejores voces del pop del mundo» (Pepe Herrero, su director musical) o «Mónica vende mucho y vende cosas que nadie vende» (Íñigo Pérez, su manager) abren el tráiler, justo antes de que el respetado periodista musical Santiago Alcanda lance un órdago: «a mí Lady Gaga no me parece tan revolucionaria como Mónica Naranjo en su momento». ¡Menudo melón ha ido a abrir!

En todo caso, parece que el documental no está destinado únicamente a ensalzar a la diva («¡Wow! ¿Quién es esa bitch?», recuerda haber pensado de ella Gloria Trevi), sino también a mostrar partes menos cómodas, como su infelicidad durante años, que la llevaron a no querer cantar (como ya había explicado). O su complicada relación con la industria musical: no solo el presidente de Sony Music España Josep Maria Barbat reconoce no haber sabido entenderla siempre y habla de «rupturas» entre ellos, sino que también en un fragmento, la propia Naranjo habla de los ejecutivos: «hay una cosa que me revienta en este negocio: «tienes que hacerlo porque es bueno para tu carrera». No, no es bueno para mi carrera. Es bueno para TU carrera. A TI te conviene que lo haga». Todo ello entre ensayos, preparativos y después desarrollo de su último y exitoso tour y disco, ‘Renaissance‘.

Un nombre –también de una caja recopilatoria– que explicita el «renacer» que Mónica Naranjo está viviendo, tanto renacer personal como profesionalmente. Comenzó dando un vuelco a su figura pública, primero con su papel de jurado en Operación Triunfo 2017 y siguiendo con la presentación del docu-reality sobre su persona ‘Mónica y el sexo‘ y, después, con su presencia como conductora del exitoso reality ‘La Isla de las Tentaciones‘ para Telecinco. Y después volvió a subirse a los escenarios en esa gira que plasma la película, repasando los mayores éxitos de su carrera con arreglos orquestales, corales, electrónica, metal… Básicamente todo. Así es ella. Pero además en el último año se ha mostrado además en forma en su faceta creativa, con los EPs ‘Mes Excentricités’. Ambos han incluido temas tan interesantes y potentes como ‘Doble corazón‘ –en el primer volumen– o su personalísima y divertidísima adaptación de un tema de Kim Wilde rebautizado como ‘¡Hoy no!‘ –en el segundo–.