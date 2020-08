5 documentales que ver en el Atlántida Film Festival 2020

El festival de Filmin suele cuidar mucho su catálogo de documentales. Si hace unos días recomendábamos ‘La pintora y el ladrón’, una de las mejores películas que se puede ver en el festival (hasta el 27 de agosto), ahora lo ampliamos a cinco títulos más.

Banksy Most Wanted (Aurélia Rouvier, Seamus Haley)

¿Quién es Banksy? ¿Robert Del Naja, el cantante de Massive Attack? ¿Jamie Hewlett, co-fundador de Gorillaz? Estas son algunas de las hipótesis que se lanzan en ‘Banksy Most Wanted’, un nuevo documental sobre el enigmático artista de Bristol. Para los más versados en su figura, la película no les aportará nada nuevo más allá de los testimonios de los creadores de esas teorías, donde explican cómo han llegado a esas conclusiones (la de Hewlett resulta bastante convincente). Sin embargo, para los no iniciados, el documental es una estupenda síntesis de la historia del artista más famoso del siglo XXI. La película comienza en octubre de 2018, cuando la ‘Niña con globo’ se “autotrituró” parcialmente tras ser vendida por 446.390 euros en Christie’s. A partir de esa célebre performance, los directores realizan un completo recorrido sobre los orígenes del artista, sus obras más emblemáticas, su repercusión social y, sí, también sus contradicciones. 7,5.

Oh les filles! (François Armanet)

De Françoise Hardy a Camelia Jordana, pasando por Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Lou Doillon o Jehnny Beth. ‘Oh les filles!’ (‘Haut les filles’ en el título original) hace un repaso por la evolución del papel de la mujer en la música popular francesa desde los años sesenta hasta la actualidad. El documental está articulado a través de dos ejes narrativos: los testimonios de las cantantes (sin duda, lo más interesante de la película) y el relato en off, acompañado de imágenes de archivo, de la historia de la música francesa y de los cambios sociales que han permitido a las cantantes superar prejuicios, romper estereotipos y adquirir voz propia. Aunque estética y narrativamente sea muy convencional -está más cerca del reportaje televisivo que del documental cinematográfico-, ‘Oh les filles!’ resulta muy eficaz desde un punto de vista didáctico. Si te interesa el tema (y no digamos si eres fan), disfrutarás escuchando –hablar y cantar- a las cantantes. Si no, aprenderás algo sobre la música francesa. 7.

Adolescentes (Sébastien Lifshitz)

Sébastien Lifshitz fue, junto a François Ozon y Christophe Honoré, uno de los abanderados del cine francés de temática LGTB+ durante el cambio de milenio. ‘Primer verano’ (2000), ‘Wild Side’ (2004) y ‘Plein sud’ (2009) fueron sus películas más destacadas. Desde 2012, Lifshitz se ha centrado en el documental. Tras la galardonada ‘Los invisibles’ (también disponible en Filmin), el director regresa con ‘Adolescentes’, un documental que registra la vida de dos amigas a lo largo de cinco años, desde los trece hasta la mayoría de edad. Un ‘Boyhood’ –o ‘Girlhood’- documental, con música de Tindersticks, que intenta reflejar el paso a la madurez de las dos amigas subrayando la importancia de los condicionantes externos en la formación de su personalidad. Ya sean estos familiares (cada chica pertenece a un entorno y clase social diferente) o político-sociales (el impacto que tienen en ellas las noticias sobre los atentados islamistas de los últimos años). Aunque a veces resulte algo repetitiva e insustancial (como la vida misma, por otro lado), la película transmite muy bien los anhelos, frustraciones y complejidades del paso a la vida adulta. 7,5.

La mafia ya no es lo que era (Franco Maresco)

Franco Maresco fue el creador junto a Daniele Cipri de ‘Cinico TV’, un programa satírico sobre la peculiar idiosincrasia de la sociedad siciliana que se hizo muy popular en la Italia de los noventa. En sus películas en solitario, ‘Belluscone. Una storia siciliana’ y ‘La mafia ya no es lo que era’, Maresco ha mantenido su gusto por los personajes grotescos, el tono ácido y burlón (a veces peligrosamente cerca de la explotación del friqui a lo Cárdenas), y el estilo directo, con el director actuando como interlocutor tras la cámara. Su último documental, premiado en el festival de Venecia, es un viaje tragicómico al corazón de Palermo. A través del protagonismo de dos personajes antagónicos -la veterana fotógrafa Letizia Battaglia, conocida por su trabajo sobre las víctimas de la mafia, y el organizador de eventos Ciccio Mira, un tipo oportunista que lo único que respeta es la omertá-, el director ofrece un retrato de la Sicilia profunda tan desalentador (la mafia sigue muy presente) como enormemente gracioso (esa verbena con cantantes “neomelódicos”). 8.

This Is Not a Movie (Yung Chang)

En un mundo dominado por las fakes news y el periodismo inmediato y de oficina, la figura de Robert Fisk nos recuerda todo lo que hemos perdido por el camino de la nueva cultura periodística: trabajo sobre el terreno, de primera mano, multiplicidad de voces y puntos de vista, análisis riguroso de las fuentes, y un sólido compromiso ético (Fisk dimitió del Times cuando Rupert Murdoch lo compró). El canadiense Yung Chang, autor de la premiada ‘Up the Yangtze’ (2007), se acerca a la figura del veterano corresponsal a través de dos líneas narrativas. La primera, siguiendo el día a día del periodista en la actualidad: su forma de trabajar, sus opiniones sobre la profesión, sobre los conflictos en Oriente Medio (desde donde informa hace cuatro décadas). Y, la segunda, trazando un perfil biográfico a través de imágenes de archivo. El resultado es un sentido homenaje a un corresponsal de la vieja escuela y un cuestionamiento de las prácticas del periodismo moderno. 8.