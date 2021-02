‘Zorra’ de Bad Gyal pierde sentido con Rauw Alejandro, pero arrasa

El número 1 de singles en España continúa siendo ‘Bandido’ de Myke Towers y Juhn, por lo que el titular hoy nos lo da más bien la entrada más fuerte, que en realidad es una re-entrada. ‘Zorra’ de Bad Gyal, que ya había sido número 2 en España y doble platino, reentra al puesto 5 oficial tras incorporar en un nuevo remix a Rauw Alejandro.

La canción original, en la que Bad Gyal se apropiaba del insulto misógino “zorra” para llamárselo a un hombre infiel, pierde algo de sentido con la participación de Rauw Alejandro. Aquí él aparece presumiendo: «La baby nueva cómo chinga me encanta / Y yo pensando que tú eras única entre tantas». Por suerte es Bad Gyal quien parece tener la última palabra al quedarse los últimos versos del tema, pero en cualquier caso no tiene ningún sentido que lleguemos a oír a Rauw Alejandro decir la frase estrella de la canción: «Tú eres una mierda, no vales na’ y eso todos lo saben / Tengo una gatita nueva que rico me lo hace».

Pero la mayoría del público no opina lo mismo y ‘Zorra’ ha sido una constante entre lo más oído de los últimos 10 días. Si contara Youtube en Promusicae, seguramente incluso estaría más arriba de ese top 5. Incluso a día de hoy continúa fuerte en Spotify España (número 12), casi 2 semanas después de su lanzamiento.

Bad Gyal dice sobre la remezcla en nota de prensa: “me he sentido muy bien con la nueva grabación, muy contenta y agradecida por la oportunidad. Yo escucho la música de Rauw y me apasiona su talento para crear. Este remix encaja a la perfección con nuestros estilos”.



Más modesta es la entrada en España del dueto entre Billie Eilish y Rosalía, ‘Lo vas a olvidar’, para la banda sonora de uno de los capítulos especiales de ‘Euphoria’. El tema llega al número 15 en España, bastante bajo para los estándares de Vila, que ha sido top 1 varias veces. La canción, eso sí, es el primer top 40 para Rosalía en Reino Unido, y además ha llegado al puesto 62 en Estados Unidos.

Anuel AA y Ozuna sitúan varias canciones de su disco ‘Los dioses’ en el top 100: por eso este álbum es el nuevo número 1 en el país. Hallamos ‘Antes’ en el número 6 de singles, ‘Los dioses’ en el número 10, ’100’ en el número 23, ‘Nena Buena’ en el número 28, ‘RD’ en el número 31, ‘Perreo’ en el número 37, ‘Municiones’ en el número 40, ‘Nunca’ en el número 46, ‘Dime tú’ en el número 50, ‘La maría’ en el número 65, ‘Contra el mundo’ en el número 76 y ‘Perfecto’ en el número 77.

Toda esta retahíla de entradas deslucen otras como las de Camilo en el puesto 26 con ‘Ropa cara’, para quien esperábamos algo más por la pegada de la canción; y la de Nathy Peluso con ‘Delito’ en el número 49, realmente excepcional. Veremos qué pasa con ellas en los próximos días. El listado de entradas se completa con ‘The Business’ de Tiësto en el puesto 96 y ‘Primera carta’ de Cali y El Dandee y Beret en el número 97.