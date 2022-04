Renovamos la playlist con las mejores canciones del mes, la cual da pistas de lo que encontraréis en la lista de mejores canciones de 2022. Abrimos con el nuevo acierto de La Casa Azul, seguimos con el éxito mundial de Harry Styles y continuamos con el último pepinazo de Jamie xx. En los primeros 10 puestos destacamos también la nueva sorpresa de Florence, la joyita de dani o el single de Lizzo.

‘Skinty Fia’ de Fontaines D.C. es el Disco de la Semana en este último tramo del mes de abril, y aparece representado por el corte ‘I Love You‘. También han pasado por esta sección recientemente dos crooners como son Joe Crepúsculo y Orville Peck, además de Kae Tempest con el que, de momento, es el disco mejor valorado de 2022 en nuestro site.

Otros artistas que han firmado Discos Recomendados este mes son Sondre Lerche y Daddy Yankee, mientras Charli XCX ha seguido promocionando el suyo, publicado en marzo. Entre los temas internacionales que aparecen en la playlist también hay que mencionar el de Jack Harlow vía sample de Fergie, el de Camila Cabello con WILLOW o el viral de Amaraae con Kali Uchis.

Entre las joyas nacionales, Putochinomaricón lo ha hecho con ‘Tamagotchi’ y Vicente Navarro ha vuelto de la mano de Rodrigo Cuevas, con la que fue la primera Canción Del Día del mes de abril. Por otro lado, no os perdáis tampoco lo nuevo de Kevin Morby, Cariño o la francesa BRÖ.

La Casa Azul / No hay futuro

Harry Styles / As It Was

Jamie xx / LET’S DO IT AGAIN

Empress Of / Save Me

Joe Crepúsculo, Aaron Rux / Carreteras de pasión

Florence + the Machine / Free

Cariño / Llorando en la acera

Lizzo / About Damn Time

PUTOCHINOMARICÓN, GFOTY / Tamagotchi

dani / Ceras rosas

Charli XCX / Used to Know Me

Fontaines D.C. / I Love You

Camila Cabello, WILLOW / Psychofreak

Orville Peck / Daytona Sand

Jack Harlow / First Class

Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Nile Rodgers / AGUA

BRÖ / Mauvais rôle

Kae Tempest / Priority Boredom

Kevin Morby / Rock Bottom

Miss Caffeina / Las Vegas

Vicente Navarro, Rodrigo Cuevas / Marchar

CMAT / Every Bottle (Is My Boyfriend)

Amaarae, Kali Uchis, Moliy / SAD GIRLZ LUV MONEY (Remix)

Nilüfer Yanya / the dealer

Sondre Lerche, AURORA / Alone in the Night

bonitx / déjate ver