Las nominaciones a los Oscars 2024 llegan con varias sorpresas. En las categorías principales, Margot Robbie se queda sin nominación tras interpretar a Barbie mientras Ryan Gosling sí la logra por su papel como Ken. Greta Gerwing, además, destaca por su ausencia en Mejor Dirección. Pero en el ámbito musical también hay notadas ausencias.

Mientras la favoritísima Billie Eilish sigue en la carrera por el Oscar con ‘What Was I Made For?’, su compañera de película Dua Lipa no sigue adelante con su éxito ‘Dance The Night’. En cambio, también en representación de ‘Barbie’, Ryan Gosling sí que optará a la estatuilla de la mano de ‘I’m Just Ken’, que ya ganó el Critics Choice.

Un nominado que puede dar la campanada es Jon Batiste, que luchará por el galardón con ‘It Never Went Away’, tema para la cinta ‘American Symphony’. El cuarto y último hueco se lo queda la inesperada ‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ del filme ‘Los asesinos de la luna’.

Olivia Rodrigo y su ‘Can’t Catch Me Now’ para la película ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’ se quedan a las puertas de la nominación. Asimismo, Sharon Van Etten por ‘Quiet Eyes’ para ‘Vidas pasadas’. ¿Quién se hará finalmente con el tan ansiado Oscar?

Nominados a Mejor Canción Original en los Oscars 2024:

‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish (‘Barbie’)

‘I’m Just Ken’ de Ryan Gosling (‘Barbie’)

‘It Never Went Away’ de Jon Batiste (‘American Symphony’)

‘Wahzhazhe (A Song For My People)’de Osage Tribal Singers (‘Los asesinos de la luna’)