RFTW: Austra, Sidonie, FKA twigs, Celeste, Miley Cyrus…

Hoy 14 de noviembre se editan nuevos discos de Austra, Sidonie, Celeste, Chica Sobresalto, Nadadora -el primero en 15 años-, The Neighbourhood, McEnroe o 5 Seconds of Summer.

Además, llega la esperada reedición de ‘EUSEXUA‘ de FKA twigs, subtitulada ‘Afterglow’, pero ojo, porque twigs no solo lanza este disco adicional, sino que añade temas inéditos a la secuencia del disco original. Otra reedición que destacamos es la del álbum de Blondshell.

Varios artistas están de estreno esta semana, como Robyn, Tobias Jesso Jr., Ginebras, Ellie Goulding o Meghan Trainor: todos ellos presentan nuevo álbum por primera vez. Es el caso también de Bill Callahan, en un plano folk, Daphni en uno más electrónico, o de la catalana Ouineta.

Mientras, Charli xcx sigue presentando su próxima banda sonora y Poppy su próximo álbum, y siguen llegando nuevos singles dobles de Magdalena Bay. Por su parte, Miley Cyrus lanza tema para una película, y una de nuestras apuestas nacionales recientes, CURRO, estrena single con Kiki y Estrella Morente. También Orville Peck, Sidecars o Nia Smith lanzan nuevo material.

En terreno nacional destacamos los nuevos lanzamientos de Nacho Vegas, Musgö renovando a Tchaikovsky, Lisasinson, Carmesí, stivijoes o Ángeles Toledano, quien acaba de actuar en los Latin GRAMMYs. Además, Leire Martínez lanza colaboración con Pole.