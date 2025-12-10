10 fotos: Britney con las Kardashian, Gisela con Cynthia Erivo, Kanye con t.A.T.u…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Katy Perry y Justin Trudeau hacen pública su relación

Mucha gente que no vive online se está enterando ahora de que Katy Perry y Justin Trudeau -ex primer ministro canadiense- están saliendo, sobre todo porque Perry ha decidido hacer pública la relación en redes sociales. También en la vida real: Trudeau se ha reunido recientemente en Tokio con Fumio Kishida -ex primer ministro de Japón- y su mujer, Yuko, y Katy le ha acompañado: la instantánea que retrata a los cuatro es puro surrealismo.

El «beso» de Amaia y Leire

Evocando el famoso beso pintado en el muro de Berlín entre Brézhnev y Honecker, o el famoso morreo entre Britney y Madonna, el mural que representa la «reconciliación» entre Amaia Montero y Leire Martínez también las muestra dándose un beso. La obra, grafiteada en Pamplona por el artista anónimo LKN, no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

Beyoncé en la F1

Como Beyoncé no da puntada sin hilo, muchos fans de la artista han interpretado su asistencia al Gran Premio de F1 en Las Vegas como una señal de que su rumoreado disco de rock se acerca. Enfundada en un mono de carreras, Beyoncé se subió al Ferrari de Lewis Hamilton acompañada de Jay-Z para disfrutar de unas vueltas rápidas junto al icónico piloto británico.

Miley Cyrus cumple 33

Retirada de los escenarios hasta nuevo aviso, Miley Cyrus ha celebrado su 33 cumpleaños rodeada de los suyos. En su post de Instagram, la cantante de ‘End of the World‘ ha expresado que su mayor deseo es seguir riendo junto a sus familiares y amigos, y que le sigan saliendo líneas de la sonrisa en la cara «como las que están empezando a aparecer».

Britney con las Kardashian

Como para demostrar que no vive aislada del mundo aunque lo que parezca, Britney Spears ha sorprendido recientemente reuniéndose con su ex vecina Kim Kardashian, su hermana Khloé y los hijos de ambas, en una ‘Slumber Party‘ celebrada en casa de Kim en Hidden Hills, California. Parece que se lo han pasado de miedo en compañía también de Cade Hudson, peluquero y mánager de Spears.

Carly Rae Jepsen anuncia embarazo

Muy poco antes de cumplir 40 años, Carly Rae Jepsen anunciaba en redes su embarazo con este carrete de fotos subidas en blanco y negro. El futuro padre es el músico y productor Cole Marsden Greif-Neill, conocido por el alias de Cole M.G.N. y por haber sido miembro de Ariel Pink’s Haunted Graffiti. Actualmente es pareja de Jepsen también en lo artístico.

El abrazo de Jessie J y Kate Middleton

Jessie J ha compartido recientemente la alentadora noticia de que su cáncer «no se ha propagado». La cantante británica ha protagonizado hace pocas semanas un emotivo encuentro con Kate Middleton, quien reveló que había sido diagnosticada con cáncer en 2023. Durante la Royal Variety Performance, Jessie J y la princesa de Gales se fundieron en un abrazo, unidas por la experiencia compartida, además como madres.

Breve encuentro: Gisela y Cynthia Erivo

Muchos recordaréis que Gisela, exconcursante de Operación Triunfo 2001, participó en la ceremonia de los Oscar 2020 como cantante invitada. Allí, Gisela conoció a una Cynthia Erivo que aún no era el nombre internacionalmente reconocido que es hoy, y se tomó un selfie con ella que solo ahora ha decidido publicar. En esta gala de los Oscar, Erivo participaba como cantante y actriz nominada por su trabajo en ‘Harriet’.

Breve encuentro: Kanye West y t.A.T.u. en Japón

No se le ha dado mucho bombo y no nos extraña porque las imágenes parecen creadas con inteligencia artificial. Sí, esos son Kanye West y las rusas t.A.T.u. posando juntos en un evento del diseñador Gosha Rubchinskiy celebrado en Tokio. Kanye vive en Japón desde el año pasado y t.A.T.u. se encuentran en plena gira de reunión. Insistimos en que no es IA: hay vídeos.

Las confesiones de María Escarmiento

María Escarmiento ha lanzado estos días su single ‘Espiral despiadada’ y, para calentar motores, unos días antes decidió subir esta imagen en la que aparece enfundada en un vestido que recrea un antiguo iPod reproduciendo ‘Confessions on a Dancefloor‘ (2005) de Madonna, justo cuando la Reina del Pop trabaja en su continuación.