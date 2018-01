Las mejores canciones del momento: enero 2018

Troye Sivan / My My My: Primer adelanto del nuevo disco de Troye Sivan y para muchos una de las primeras grandes canciones de 2018.

Camila Cabello / Camila: Segundo single del debut en solitario de Camila Cabello, tras el pelotazo de ‘Havana’.

Bruno Mars, Cardi B / Finesse: Jugada inteligente la de Bruno Mars, que con la rapera de moda presenta una versión nueva de una canción de su disco de 2016, que había pasado desapercibida.

PUTOCHINOMARICÓN / Gente de mierda: La dosis de humor electrogamberro necesaria viene de mano de la revelación PUTOCHINOMARICÓN, además con mensaje anti-bullying.

Superorganism / Everybody Wants To Be Famous: Uno de los grupos revelación de la temporada, el colectivo Superorganism, no decepciona tras la gran ‘Something On Your M.I.N.D.’.

Exnovios / Cuántas cosas por hacer: Infeccioso riff el de esta canción del segundo disco de los navarros, ‘Amor droga‘, que este sábado 20 actúan en Fotomatón, Madrid.

Melenas / Mentiras: Sus paisanas y colaboradoras Melenas han publicado un disco igual de notable, homónimo. Hablábamos con ellas hace poco.

Vega / Sally: Nuestro número 1 actual, votado por el público, es el single de presentación del próximo disco de Vega, que sabemos que se llama ‘La reina pez’.

Fernando Alfaro / Dominó: Fernando Alfaro saca un disco nuevo que finalmente ha resultado ser un disco de regrabaciones. Hay inéditas, y entre ellas se encuentra esta escalofriante ‘Dominó’.

Charli XCX, Kim Petras, Jay Park / Unlock It: Entre las últimas sorpresas de 2017, la nueva mixtape de Charli XCX, ‘Pop 2‘, con joyas como esta.

cupcakKe / Crayons: Temazo del que ha sido el primer Disco Recomendado de este año, el de cupcakKE.

Kendrick Lamar, Zacari / LOVE.: Otra de las grandes canciones de ‘DAMN.‘ ha sido lanzada como single. Pura sensualidad la de este ‘LOVE.’

Dellafuente, C. Tangana / Guerrera: Dúo entre dos de los iconos de la música urbana en nuestro país, Dellafuente y C. Tangana. Ambos iban a colaborar en ‘Mala mujer’, pero no resultó.

Jack White / Connected by Love: Reacciones encontradas para el single de regreso de Jack White, con un sorprendente fondo electrónico, pero también un claro espíritu góspel.

The Yearning / Do You Remember?: Ahora que aparecen en el taquillazo de Álex de la Iglesia, The Yearning lanzan mini LP este viernes, precedido de este dulce tema.

The Vaccines / I Can’t Quit: Tiro de 2 minutos y medio clásico de Vaccines, en adelanto de su próximo disco.

Yung Beef / Me perdí en Madrid: Hipnótico, medio agónico, nuevo single de Yung Beef, en sintonía con el globazo del que habla la letra, y que sirve como adelanto de ‘ADROMICFMS4’.

Kendrick Lamar, SZA / All the Stars: Dúo de tintes electro, casi Daft Punk, de dos de las mayores estrellas de la música negra de nuestros tiempos.

Justin Timberlake / Filthy: Primer adelanto del inminente disco de Justin Timberlake, en breve presentado en la Super Bowl.

Lion Babe, Moe Moks / Rockets: Lounge y sonidos jazzy se encuentran en este bello single cuyo vídeo se llenaba de sensualidad queer.

Tripulante y crucero / Amanecer: Veraniego adelanto del nuevo disco de Tripulante y crucero, de sonido tropical y un poquito world music.

Anitta / Vai malandra: Pelotazo de Anitta, número 1 instantáneo en Brasil que quizá llegue a España el verano que viene. Mención especial para su biquini de cinta aislante con copyright.

Christina Rosenvinge / Ana y los pájaros: Segundo adelanto del nuevo disco de Christina Rosenvinge, sobre el que pudimos hablar brevemente con la artista.

Migos / Stir Fry: El grupo trap de moda en Estados Unidos se saca de la manga esta estupenda producción como propia de The Neptunes.

James Blake / Vincent: Entre las sorpresas de Nochebuena, la mejor fue el regreso de James Blake aunque fuera a través de esta versión.

MissDandy / Diré que sí: Irresistible pelotazo del veterano músico valenciano Julián Nemesio.

Carolina Durante / Necromántico: Otra de las pruebas a punto de demostrar que Carolina Durante pueden ser “the next big thing”.

MGMT / When You Die: Buen segundo single de lo nuevo de los autores de ‘Congratulations’.

Hundred Waters / Wave to Anchor: Justa recuperación de esta brillante joya perdida de Hundred Waters con motivo de la presentación de su videoclip.

Sunflower Bean / I Was a Fool: El sonido Fleetwood Mac, en concreto el de ‘Dreams’, permanece vivo gracias a gente como Sunflower Bean.