Derby Motoreta’s Burrito Kachimba ganan el 5º Premio Ruido, que otorga la prensa musical

Esta noche se ha celebrado la 5ª gala de Premio Ruido en la Sala Joy Eslava de Madrid, dejando como sorprendentes ganadores a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba por su disco homónimo del año pasado. Y digo “sorprendente” no por mi criterio sino porque esta edición ha sido una de las menos predecibles. Este premio es otorgado por la PAM (Periodistas Asociados por la Música) y Derby Motoreta’s, pese a las buenas críticas que han recibido (fue un honor estrenar el año pasado un vídeo suyo), no terminaban de ser la banda favorita de manera absoluta, como en otras ediciones sí lo han sido otros ganadores como Niño de Elche, Triángulo de Amor Bizarro y, en dos ocasiones, por supuesto, Rosalía. Foto: Nacho Nascab.

Un mínimo de debate no va a venir mal al Premio en cualquier caso, pues Derby Motoreta’s han logrado más votos de la prensa musical que Carolina Durante, disco nacional del año en Mondosonoro; Fuerza nueva, top 2 en Rockdelux por detrás de Kiko Veneno, aquí ni siquiera nominado; o La Casa Azul y Cupido, favoritos en esta casa. Otros nominados que se quedan sin premio son ‘Balanceo’ de Cala Vento, ‘Brujería’ de La Bien Querida, ‘Vamos a volvernos locos’ de León Benavente, ‘Aniquilación’ de Los Punsetes, ‘Ultraligero’ de Novedades Carminha y ‘El Milagro’ de Viva Suecia. También‘Los Estanques’ de Los Estanques, única otra banda que ha actuado en la gala junto a los propios Derby Motoreta’s.

La austera ceremonia presentada por Ladilla Rusa, de hora y cuarto de duración, era introducida por unas palabras de homenaje de la PAM a la periodista musical fallecida estos días María Baigorri. Un miembro de la asociación recordaba que preparaba un texto sobre The Cure en el momento de su muerte, y su pasión por Bruce Springsteen. Ladilla Rusa optaban por abrir con un discurso reivindicativo, con palabras contra el racismo en nuestras fronteras, los muertos en el Mediterráneo, el cierre de la radio M21 por el nuevo Ayuntamiento de Madrid -Andrea Levy no se ha perdido la cita- o el racismo en cuanto al coronavirus. “Las personas no son virus”, sentenciaban, guardando todo su desparpajo únicamente para la actuación al cierre de la noche con ‘KITT y los coches del pasado’. Fue este corte casi el único toque de humor en una gala que habría agradecido un par de actuaciones más, en especial algo de electrónica y urban y, como reconoció el propio guión, más presencia de mujeres. ¿Quizá por eso actuaban Ladilla Rusa pese a no estar nominados? Entre las artistas que no han sido nominadas hay que destacar a Delaporte o Rocío Márquez. En cualquier caso, sí “eran todos los que estaban” y Derby Motoreta’s hacían una gran actuación, con un par de temas entre los que destacaba el contundente ‘El salto del gitano’; y Los Estanques sorteaban como podían la ausencia de una cuerda de guitarra que se rompía en vivo a su cantante, a su vez también sin pantalones.