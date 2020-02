Escucha lo nuevo de La Roux, Chucho, Nicki Minaj, Justin Bieber, Pussycat Dolls, Green Day, Anne-Marie, Against All Logic…

Parecía esta una semana aburridilla en cuanto a nuevos lanzamientos pero, la verdad, al final nos ha costado Dios y ayuda cerrar –y aun no podemos jurar que no añadiremos alguna canción más– a la playlist Ready for the Weekend, en la que condensamos las novedades musicales más importantes de cada semana. Hoy nos ha sorprendido una Nicki Minaj que en teoría estaba en pleno retiro con un ‘Yikes’ que, a todas luces, parece la primera piedra para construir el sucesor de ‘Queen’. Con ella, otros singles importantes del día son el último avance de un ‘Changes‘ que Justin Bieber publica la próxima semana, los regresos de Anne-Marie, The Pussycat Dolls y un ‘Keii’ de Anuel AA que, desde ya, apunta a ser uno de los éxitos de esta primera mitad del año, como poco. Y Don Patricio presenta un remix de ‘Contando lunares’ con Anitta y Rauw Alejandro que promete prolongar la vida de la canción más escuchada de 2019 en España.

Por supuesto, hay un buen puñado de discos interesantes y/o importantes: lo nuevo de Green Day, la vuelta discográfica de La Roux y el nuevo volumen de Against All Logic con el que nos ha sorprendido Nicolas Jaar (aunque, ojo, deja fuera el potente ‘Alucionao’ con FKA twigs) destacan junto a nuevos trabajos de Ásgeir, Isobel Campbell, Nada Surf, Galantis, el EP debut en solitario de Hayley Williams (Paramore), Sepultura, Shopping, y los debuts de los británicos HLMTD o el valenciano Eguala. También recibimos EPs con demos del último disco de Pixies, temas en directo de Bat For Lashes, la alianza formada por Khruangbin & Leon Bridges, Jack Garratt, los segundos trabajos de las revelaciones iyla y Alavedra, más nuevas canciones del dúo barcelonés Cor Blanc.

Y hay mucho, muchísimo más: además del single-azo con el que Nathy Peluso retoma el rap, en el panorama independiente español destacan nuevos temas Chucho –el grupo paralelo de Fernando Alfaro, avanzándonos un próximo disco con la fantástica ‘Corazón brillante’–, Mujeres, Os Resentidos –el mito del underground gallego vuelve con una ácida versión de ‘The Revolution Won’t Be Televised’–, Mostaza Gálvez –adelantando su primer disco en el sello Subterfuge–, Bambikina ft DePedro, Cómo Vivir En El Campo, Maka, Chelsea Boots, Airbag, Afrojuice 195, Pepe:Vizio, Chill Cichos & Megansito El Guapo o El Verbo Odiado.

Todo ello sumado a avances de los próximos discos discos de Best Coast, Lucinda Williams, Mark Kozelek, Jon Hopkins, King Krule, The Radio Dept., Basia Bulat, Moses Sumney, Phantogram, Rustin Man, H.E.R., Pottery, twst, Baxter Dury, Circa Waves, RAYE, Balthazar… junto a temas de Sean Paul & Tove Lo, Carly Rae Jepsen, Khalid & Disclosure, Rayden, Partynextdoor feat. Drake & Bad Bunny, Victoria Monét, Rico Nasty o Dagny. Que, además, se mezclan con las canciones que en los últimos días han presentado Sharon Van Etten, Sufjan Stevens, Christine & The Queens, Hinds, Lido Pimienta, Låpsley, Jehnny Beth, Natalia Lacunza & Pol Granch, más el tema inédito que Halsey incorpora a la BSO repleta de estrellas para la película superheróica ‘Birds of Prey’, dejándonos una playlist de lo más suculenta.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”