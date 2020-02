Escucha lo nuevo de Triángulo de Amor Bizarro, Tame Impala, Single, Algora, Billie Eilish, Justin Bieber, Mónica Naranjo…

Aunque a priori el lanzamiento discográfico del día y la semana sea ‘Changes‘ de Justin Bieber, lo cierto es que congratula comprobar el enorme interés que despierta también ‘The Slow Rush‘ de Tame Impala –hasta el punto de verle ser trending topic en España o comprobar cómo nuestra entrevista exclusiva con Kevin Parker es lo más visto del día de ayer–. No son estos, ni mucho menos, los únicos discos que ven la luz este viernes 14 de febrero: los nuevos trabajos de Single, Tennis, Algora, A Boogie Wit Da Hoodie, Núria Graham, The Men, la boy-band K-pop Monsta X, Summer Camp, Amaro Ferreiro, Da Souza, Sotomayor, Somos La Herencia, el combo electro-rap-queer Las Bajas Pasiones o los debuts del dúo Tversky y AMBRE están disponibles desde hoy. También EPs de Love Generator (nuevo proyecto experimental de Calvin Harris) y Joan As a Police Woman y nuevas figuras del panorama independiente nacional tan distintas como Le Nais y Rebe pueden disfrutarse ya.

También, desde hace unas horas, están disponibles los nuevos singles de Triángulo de Amor Bizarro, Billie Eilish (su tema para la nueva peli de James Bond), Cupido, Sam Smith, Bad Bunny ft Sech, Melanie Martinez ft Tierra Whack, Migos & Travis Scott & Young Thug, Jake Shears, U.S. Girls, Bearoid, Toundra, YG & Kehlani, Biznaga, TOPS, El Faro, Jonathan Wilson, I Break Horses, Jose Domingo, Laskaar (con un atractivo tema anti-San Valentín) y las revelaciones Casero (proyecto paralelo a Mow de Gabriela Casero) ft Cariño, Arlo Parks, BLOXX, Adiós Amores, dani, Banofee, Cazzu… Que se suman a los temas que en los últimos siete días han presentado The Strokes, Grimes, Rolling Blackouts Coastal Fever, Kim Petras o Bravo Fisher! & Rocío Saiz.

Además, destacamos la sintonía del exitoso reality ‘La isla de las tentaciones’ a cargo de Mónica Naranjo, que al fin se lanza oficialmente, una curiosa versión de ‘needy’ de Ariana Grande a cargo de la cantautora Molly Burch, un tema extra que incluirá la reedición del debut de King Princess y un álbum de rarezas de These New Puritans.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”