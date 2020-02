Escucha lo nuevo de El Columpio Asesino, Allie X, Best Coast, Bravo Fisher!, Selena Gomez, Belako, Los Enemigos, Agnes Obel, Bunbury…

Un viernes más, seleccionamos las novedades más destacadas de la semana en la playlist “Ready for the Weekend”. Comenzábamos fuerte, con singles de los próximos álbumes de The Strokes, The Weekend, The Avalanches(feat. Blood Orange), The 1975, Purity Ring, Jessy Lanza, Yves Tumor, Tainy, Lauren Jauregui & C. Tangana o Big Freedia & Kesha, junto a temas de Thundercat, Waxahatchee, Sufjan Stevens & Lowell Brams, Ron Sexsmith, Bunbury, MC Lan, Major Lazer & Anitta, Varry Brava, Jero Romero (ex-Sunday Drivers), Ms Nina (bajo el paraguas de Mad Decent, sello de Diplo) o Gomet.

Y a ellos se han sumado desde hace pocas horas Selena Gomez (un single ajeno a ‘Rare’, sorprendentemente), Pearl Jam, Los Enemigos, Belako, Alanis Morissette, Recycled J & Aleesha, Bon Jovi, Morrissey, Xoel López (con un sorprendente sonido bailable), The New Raemon, Glass Animals, Natalia Lafourcade, Peter Bjorn and John, Soledad Vélez, Archers of Loaf, Sports Team, Mark Lanegan, Kehlani, J’aime (nuestro colaborador Jaime Cristóbal anuncia disco con un tema en el que rescata, muy atinadamente, a Françoiz Breut), RRUCCULLA, Tricky, Jay Som, Hervé o Erlend Øye & La Comitiva (nuevo proyecto folclórico de la mitad de Kings Of Convenience), junto a temas de nuevos nombres muy interesantes como Rema, Charlotte Dos Santos, ñoño (dúo pop-folk en el que milita Joako de MUEVELOREINA), Becky and The Birds, Maddie Mae (The Yearning) o Syv De Blare.

Por supuesto, hay un buen puñado de nuevos discos, con el esperado ‘Miss Anthopocene‘ de Grimes a la cabeza. El Columpio Asesino, Bravo Fisher!, Sofi De La Torre, GOMZ, Cora Yako, Siloé, Kracauer y Love Yi se enmarcan dentro de una escena nacional particularmente activa, mientras que a nivel internacional destacan los nuevos trabajos de Allie X, Best Coast, Moses Sumney, Agnes Obel, King Krule, Ozzy Osbourne, Lauv, Lee Ranaldo & Refree, BTS, Kamaiyah, Greg Dulli (The Afghan Whigs) y el EP debut de la revelación australiana Banoffee.

La de nuevo amplísima oferta se completa con curiosidades como un nuevo avance de la regrabación del último disco de Anna Calvi, ‘Hunter’ (en esta ocasión se acompaña de Charlotte Gainsbourg), el tema eurovisivo de los belgas Hooverphonic, una toma en directo de ‘The Man’ de Taylor Swift, con la que lo lanza como single, y un proyecto llamado Europa, que une a los productores Martin Solveig y Jax Jones con vocalistas como RAYE.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”