10 fotos: Rosalía y Carminho cantan juntas, Ariana Grande en el estudio…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Rosalía y Carminho juntas en Lisboa

Después del paso de la gira de Lux por Madrid y, previamente a su llegada a Barcelona, Rosalía ha actuado en la noche del miércoles en Portugal, concretamente en Lisboa. Allí, naturalmente, se ha reunido con la artista portuguesa invitada a su disco, la gran Carminho. Juntas han interpretado su canción ‘Memória’, emocionando a la audiencia.

#fado #musica #news ♬ sonido original – Somos un periódico @elmundo.es El emotivo fado de Rosalía junto a Carminho en su concierto de Lisboa La artista española sorprendió invitando a la portuguesa para interpretar ‘Memória’, el melancólico tema que cantan juntas en LUX. Para su ya mítico confesionario, Rosalía invitó al creador de contenido chino Marcelo Wang que, en su confesión, contó que le habían robado su cartera y el móvil en Barcelona. #rosalia

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Sabrina Carpenter para Perfect

Se nota que se acerca Coachella, porque los artistas se están haciendo notar lanzando contenido del bueno. Si Karol G acaba de aparecer en Playboy, Sabrina Carpenter ha estrenado el videoclip de ‘House Tour’ y después ha protagonizado este interesante editorial para Perfect, en el que aparece prácticamente irreconocible con diversos estilismos.

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Tame Impala tomando algo en Barcelona

Kevin Parker es un enamorado del bar La Plata de Barcelona y, este 8 de abril, ha vuelto a acercarse junto a su banda al famoso bar de tapas, ubicado en Ciutat Vella, para tomar algo y regalar una «bolsa llena de regalos» de su nuevo álbum ‘Deadbeat‘, a los responsables del establecimiento, justo antes de su concierto en el Palau Sant Jordi, que sucede al de Madrid.

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Doja Cat critica el edadismo hacia Madonna

En otro de esos videos de TikTok que no sabemos si acabarán borrados, Doja Cat ha expresado su opinión hacia los internautas que aseguran que Madonna debería «retirarse» por ser «demasiado mayor»: “Le estáis diciendo a una persona que hace música y que actúa en directo que deje de hacer su trabajo”, declara la rapera. Doja sospecha que Madonna incomoda a esos usuarios porque es una «mujer madura sintiéndose sexy» encima de un escenario.

Ariana Grande en el estudio

Los rumores sobre un nuevo disco de Ariana Grande cada vez parecen tener más peso. La propia Ariana dejaba caer recientemente, en una nota de voz, que su octavo álbum estaba a la vuelta de la esquina, y ahora ha decidido subir estas nuevas imágenes de ella trabajando en el estudio, tanto grabando voces como produciendo en el ordenador. De ‘Eternal Sunshine‘ se cumplen ya dos años.

Lola Indigo de Procesión, le piden que haga «otra con La Zowi»

Lola Indigo ha pasado la Semana Santa en su Granada natal, participando en la Hermandad de la Estrella vestida de mantilla. Durante un momento viral, un fan la ha grabado durante la levantá y le ha gritado que saque otro tema con La Zowi, provocando una divertida reacción de Mimi Doblas, que seguramente no se podía creer la «audacity».

Breve encuentro sueco: Olof Dreijer y Robyn

Olof Dreijer, mitad de The Knife y actual solista que prepara su debut oficial, y Robyn, que acaba de lanzar el disco ‘Sexistential‘, han coincidido en el festival Homobloc de Manchester y han posado juntos entre bambalinas para ser fotografiados por Darren Skene. ¿La razón del encuentro? Dreijer ha ofrecido un DJ set en Homobloc, y Robyn ha aparecido como estrella invitada.

Cardi B regaña a un fan que va a todos sus conciertos

Cardi B, quien recientemente ha posado con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su gira, ha protagonizado un momento viral al regañar a un fan por «gastarse demasiado dinero» en asistir a muchos de sus conciertos. Al parecer, Cardi reconoce al fan desde el primer momento en que lo ve. ¿No pierde la gracia ir tantas veces al mismo concierto?

Corinne Bailey Rae llora con su canción

En el último año, TikTok ha viralizado ‘Put Your Records On’, el gran éxito de Corinne Bailey Rae de 2006, pero seguro que este revivido éxito no ha emocionado tanto a Corinne como escuchar la canción siendo cantada por 140 niños en una escuela de música de Nueva York, que también la tocaban con diversos instrumentos. Probablemente se haya sentido como si la escuchara por primera vez.

Phil Collins e hijo

A un par de meses de que se cumplan 40 años de ‘Invisible Touch’, el superventas de Genesis, Phil Collins se ha dejado ver asistiendo a un partido de su hijo futbolista, Matthew. No es tan conocido como Lily Collins, pero Matthew -que es nacionalizado suizo- desarrolla una prometedora carrera como mediocampista en el Austria Salzburgo, en la 2ª liga austriaca.