Escucha lo nuevo de Rosalía, C. Tangana, Pet Shop Boys, Four Tet, Chromatics, Fuel Fandango, Nicolas Godin (Air), Kokoshca…

El último viernes de enero de 2020 (¡ya!) está marcado claramente por la publicación de ‘Hotspot‘, el nuevo álbum de Pet Shop Boys que, bueno, no ha cumplido exactamente con las expectativas. ¿O sí? No es, en absoluto, el único álbum que se lanza hoy: Black Lips, Fuel Fandango, Nicolas Godin (mitad de Air), Wire, Andy Shauf, Wolf Parade, Ásgeir y el dúo israelí Lola Marsh publican disco. También desde esta semana se puede disfrutar del primer lanzamiento internacional de la interesantísima artista griega ∑tella, el segundo trabajo de la sueca Okay Kaya, el debut de la francesa Suzane, un nuevo EP de la revelación barcelonesa Pantocrator y el estreno del dúo Chavales. Y, por supuesto, no olvidamos el sorprendente nuevo proyecto de Dellafuente, Taifa Yallah.

En cuanto a singles, sin duda destaca el morbillo de encontrar que Rosalía y C. Tangana publican tema a la vez. Pero hay mucho más, además de las canciones que a lo largo de la semana han publicado Pearl Jam, Hayley Williams (Paramore) en solitario, Joe Crepúsculo, Varry Brava, Natalia Lacunza o Confeti de Odio. Four Tet, Chromatics, Megan Thee Stallion, Calvin Harris (implicado en un misterioso proyecto dance llamado Love Regenerator), La Roux, Cage The Elephant con Iggy Pop y Ricky Martin están entre los nombres más llamativos. Pero también Zebra Katz (primer adelanto de su demorado álbum debut), Doja Cat (nuevo tema, poco después de publicar su segundo álbum), Els Amics De Les Arts, Kokoshca y Chlöe’s Clue (con asombrosas aproximaciones al discofunk, el reggaeton y el tango, respectivamente), se mezclan con nuevas canciones de TOPS, Veintiuno, Tennis, Waxahatchee, St Woods, Jessie Reyez, Lin Cortés, Yumi Zouma, POLIÇA, Wye Oak o el veterano batería Tony Allen, junta a las revelaciones Kimberley Tell, Franc Moody, L Devine, AMBRE, Luca Yeezu (Lucas Malcorra de Joe La Reina en solitario), Sorry e Inhaler.

Además, encontramos dúos más o menos inesperados como los de Manuel Carrasco & Mon Laferte, Thalía con Mau & Ricky o Brisa Fenoy con La Mari de Chambao. También un homenaje póstumo de Kygo a su colega Avicii, un EP también póstumo del desaparecido Luis Alberto Spinetta (que esta semana habría cumplido 70 años), otro de Tindersticks –en torno a la canción de su último disco ‘See My Girls’–, el primer EP de Radiohead que ha llegado a plataformas de streaming con la inauguración, días atrás, de su biblioteca pública virtual y más canciones inéditas que artistas como Mitski o girl in red prestan a la BSO de la película ‘The Turning’, que se estrena hoy.

Escucha y suscríbete a “Ready for the Weekend”