Las Mejores Canciones del Momento: abril 2020

The Weeknd / In Your Eyes: Aunque algo oscurecido por el alcance de ‘Blinding Lights’, aún número 1 mundial, ‘In Your Eyes’ es otro de los temazos del notable último disco de Abel Tesfaye.

Dua Lipa / Break My Heart: Aunque algo oscurecido por el alcance de ‘Don’t Start Now’, ‘Break My Heart’ es otro de los temazos del notable último disco de Dua Lipa, este con inesperado reconocimiento a INXS.

Chico Blanco / Caramelo House (Otro Lado): Otro de nuestros “Discos de la Semana” recientemente ha sido el de Chico Blanco, aquí entregado a los beneficios del deep house, como se indica en el propio título de la canción.

Chavales / Las plantas de la terraza: Gran himno synth-pop de este dúo revelación nacional, que va a encantar a los seguidores de The Tough Alliance.

Morrissey / Jim Jim Falls: Impactante “no single” de ‘I Am Not a Dog On a Chain’ de Morrissey, con una sorprendente base electrónica y algo de psicología inversa (suponemos) en su tratamiento del suicidio.

Triángulo de Amor Bizarro / Fukushima: TAB en cambio sí escogían como “buzz single” este extraño tema de ecos Kraftwerk que habla de cuando “en un mundo interconectado tú solo ves lo mejor de los demás mientras tú convives con tus horas más bajas”.

The Strokes / Brooklyn Bridge to Chorus: Posible homenaje a The Cars o The Human League en esta canción de lo nuevo de Strokes que representa su lado más inmediato.

Arista Fiera / No estás: También concesiones al synth-pop en el tema de esta banda malagueña en realidad más bien entregada al shoegaze.

Sorry / More: Decadente como el mejor momento de Yeah Yeah Yeahs o The Kills es este single del dúo revelación británico Sorry.

Becky and the Birds / Wondering: Embriagadora producción de R&B apta para fans de Mariah Carey y de Kanye West. Ella es la artista sueca Becky and the Birds.

Troye Sivan / Take Yourself Home: El artista reevalúa su vida en esta canción de sonido paradisíaco que empieza en plan balearic para ir introduciendo cada vez más elementos.

Javiera Mena / Flashback: Nuevo acierto en la carrera de Javiera Mena, aquí entre el house noventero y los sintetizadores clásicos de Giorgio Moroder.

Reyko / Surrender: Gran producción en la estela de Flume para este dúo nacional residente en Londres.

The Avalanches, Rivers Cuomo, Pink Siifu / Running Red Lights: Sentido homenaje de Avalanches al artífice de Purple Mountains, que fallecía el año pasado, que el líder de Weezer y Pink Siifu han transformado también en una reflexión sobre Los Ángeles.

Vega Almohalla / En el aire: Salto a la fama de Vega Almohalla gracias a la aparición de esta canción en una playlist de ‘Élite’.

Bad Bunny / La difícil: Single oficial con el que se presentaba ‘YHLQMDLG’, el gran disco -le pese a quien le pese- que se ha marcado por tercera vez consecutiva Bad Bunny.

Charli XCX / forever: Avance del disco sorpresa que Charli XCX está haciendo en confinamiento de cara al próximo 15 de mayo.

Yves Tumor / Kerosene!: Conexiones con Prince y Beyoncé (a través de una co-autora de ‘Lemonade’, Diana Gordon) en este tema incluido en lo último de Yves Tumor.

Glass Animals / Your Love (Déjà Vu): Glass Animals cantan a la toxicidad de una obsesión en este -a su vez- adictivo single.

The Killers / Caution: Adelanto del álbum de los Killers en el que parece que se van a acercar al sonido de The War on Drugs, pues incluso colabora Adam Granduciel. En este single encontramos a Lindsey Buckingham.

Christine and the Queens / Je disparais dans tes bras: Single incluido en el excelente EP sorpresa de Christine and the Queens, que viene acompañado de un corto de 15 minutos con un vídeo para cada canción.

Monterrosa / Resistiré: Adaptación del himno oficioso del confinamiento en España, esta canción de Dúo Dinámico que no fue un hit a su edición en 1988.

Betacam / Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer: Costumbrista canción en la que el miembro de Templeton habla sobre lo que la sociedad espera de nosotros.

Soleá Morente / Viniste a por mí: Soleá revive el espíritu de Bambino en esta canción extraída de ‘Lo que te falta‘.

Carolina Durante, J (Los Planetas) / La canción que creo que no te mereces: Colaboración entre líderes generacionales para este single suelto que quizá forme parte de un futuro EP de Carolina Durante.

Biznaga / Libertad obligada: Canción crítica y afilada incluida en el reciente disco de Biznaga que ha sido Álbum Recomendado.

Khruangbin, Leon Bridges / Texas Sun: Leon es la voz de lujo de este meditativo medio tiempo hecho por la banda normalmente entregada a la música instrumental.

Maya Hawke / By Myself: La talentosa hija de Ethan y Uma Thurman que hemos visto en ‘Stranger Things‘ nos enamora en esta balada folkie de 2 minutos.

U.S. Girls / 4 American Dollars: Ecos de música disco tranquila en el tema que abre el último álbum de U.S. Girls, ‘Heavy Light‘.

Diamante Negro / Vista desde la ventana en Le Gras: “Ahora está de moda Instagram” es (casi) todo lo que necesitan Diamante Negro para conquistarnos con este tema que dura un minuto y medio.

Anna Andreu / Torrent sanguini: Entre los estrenos de este mes de nuestro site estaba el vídeo de este dúo que situábamos a medio camino entre Maria del Mar Bonet y Kurt Vile.

Cosmen / Fontana: También acabamos de estrenar el vídeo de Cosmen, el proyecto que da continuidad a Cosmen Adelaida.