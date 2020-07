La sexy-rehab de Madonna, portada anti-Covid-19 para Jessie Ware, literal Triangulo de Amor Bizarro… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). En esta ocasión, junto a las manifestaciones contra el racismo y las secuelas de la pandemia, destacan la llegada del veranito y el mes del Orgullo LGTB+.

La sexy-rehab de Madonna

Después de la accidentada gira de presentación de ‘Madame X’, que terminó de aquella manera un poco por el coronavirus (que, diece, padeció) y otro poco por sus dolencias físicas, Madonna decidió operarse de la lesión de su pierna que tanto sufrimiento le ha causado a ella y a los muchos fans que se quedaron sin poder verla en este tour pese a tener entradas. Ahora está en plena rehabilitación, pasando los calores estivales con poquita ropa y muleta en ristre, y sometiéndose a una terapia que… Bueno, que no nos sorprende viniendo de la autora de ‘Erotica’. «¿Quién dice que la rehabilitación tiene que ser aburrida?», dice.

Triángulo de Amor Bizarro… literalmente

En la misma semana en que Triángulo de Amor Bizarro han comenzado a presentar su fantástico quinto disco (más o menos homónimo) en Madrid y Barcelona, Isa y Rodrigo han decidido revelar que, en mitad de la pandemia y ultimando el lanzamiento de ese álbum, nacía Roi, su primer hijo. No sabemos si «bizarro», pero es evidente que lo de triángulo de amor es ahora literal. 🔺❤️

Sasha Sloan y el buen dormir

¿Alguien en la sala necesita varias alarmas de móvil para arrancarte de la cama? Yo mismo. Aunque la joven promesa del pop Sasha Sloan nos supera a mí, a ti y a todes con la retahíla de alarmas que necesita para despegar la legaña. Hasta el punto que una tecnológica ha tenido a bien inventar una pantalla de teléfono a la (des)medida.

El posado-fail veraniego de Nathy Peluso

En este raro verano de 2020 se echan en falta posados veraniegos a la antigua usanza. Agradecemos pues a Nathy Peluso que conceda retratarse en bikini a la orillita del mar. Pero, como una metáfora de lo que está siendo este año para todos, el mar se lo ha puesto dificilillo.

Ms Nina muestra el triste perreo en 2020

Y es que esta dichosa pandemia nos está cambiando la vida del todo. Por ejemplo, el perreo ha dejado de ser una práctica aceptable en los clubs, al menos como la conocíamos. Nos lo muestra Ms Nina, que paso a paso retrata cómo lo hace ahora en un club. «Qué triste», dice, como parafraseando palabra por palabra el título de su última mixtape: ‘Perreando por fuera, llorando por dentro‘.

Portada anti-Covid para Jessie Ware

Jessie Ware se ha sacado de la manga (farol, por supuesto, y con bien de lentejuela) uno de los discos de la temporada, sino del año, ‘What’s Your Pleasure?‘ Un tratado de neo-disco que está apañándonos este verano la mar de bien. No nos extraña que haya funcionado estupendamente en las listas de ventas británicas y que ella, desde su portada, sonría por ello. Pero, a la luz de los malditos rebrotes, no está de más recordarnos que hay que seguir protegiéndose al máximo contra el coronavirus, aunque sea modificando la portada de uno de nuestros discos favoritos del momento.

The Streets de promo con Boris

Y no salimos de Reino Unido y de un artista que acaba de estrenar disco. En este caso, The Streets y su mixtape ‘None of Us Are Getting Out of This Life Alive‘, que Mike Skinner ha promocionando apuntándose a la reapertura de pubs que oficiaba Boris Johnson días atrás. Y lo ha hecho autoinvitándose por medio de tecnología digital, situando la portada de ese trabajo en el frontal de los grifos de cerveza que Johnson se afanaba en usar, dando bastante el pego y dejando una estampa bastante chorra.

Caroline Polachek, cantando bajo la lluvia

Y es que la actual tecnología digital doméstica permite a los más habilidosos hacer maravillas. Por ejemplo, días atrás veíamos en Twitter este vídeo en el que Caroline Polachek cantaba el genial single de ‘Pang‘, ‘So Hot You’re Hurting My Feelings‘, en el interior de un coche mientras le llueve un broncazo de una señora mosqueadísima, que incluso le vierte su bebida en el cristal mientras ella permanece impasible. Enseguida descubrimos que se trata de un montaje, como decíamos, pero la primera impresión era de un total «WTF?!?!»

El troleo de John Mayer a Diplo

La tecnología permite que literalmente cualquiera sea capaz de retocar una foto al gusto, como pudo comprobar Diplo en esta hilarante secuencia recogida en Twitter. Al parecer hacía una de sus típicas bromas diciendo que unos tipos le estropeaban la estampa bañándose en un lago en Ciudad del Cabo. Presto y raudo acudía el mismísimo John Mayer a arreglarle el percal, pero, eso sí, exigía un rescate monetario a cambio colocando su marca de agua en el careto del ahora cowboy. Como Pipi Estrada, Diplo no debió pagar a la primera de cambio y Mayer respondió retocando otra vez la fotito. A todo esto, esta imagen no está en el timeline del miembro de Major Lazer en Instagram, por lo que puede que incluso todo esté trucado y nos lo estemos comiendo nosotros con papas. ¯\_(ツ)_/¯

The funniest thing I've seen on Instagram pic.twitter.com/xwWqKvADkb — BOB PHONDO (@BobPhondo) July 12, 2020

Cardi B una «muñeca» de carne y hueso

Terminamos hoy con una de las artistas más recurrentes de esta sección, Cardi B. En este caso no para que demuestre sus habilidades como comediante, sino como organizadora de fiestas infantiles: la pequeña Kulture Kiari Cephus cumplía dos añitos hace unos días y ella montaba un cumpleaños temático de unas populares muñecas infantiles. Por supuesto, Cardi se presentaba en la fiesta ataviada a juego con su hija, pero lo más estrambótico de todo era ver que se habían hecho muñequitas idénticas a ella y Kulture para la ocasión. Y, aunque su fiesta puede ser fuera de lo común, lo que no cambia es que los papás de la homenajeada (él es Offset de Migos, para los despistados) terminan dando el cante haciendo el baile del perrito.