20 años de JENESAISPOP en 20 hitos

Hoy hace justo 20 años que nació JENESAISPOP. La historia de 9 amigos aficionados a la cultura pop, la mitad de ellos licenciados en Periodismo por la UCM, que unieron sus blogs en uno, os la hemos contado varias veces, por ejemplo en este podcast. La pasión por el pop sin complejos -en especial por las cantantes femeninas-, derribar la barrera entre indie y mainstream, y la huida de complejos y prejuicios cuando hablamos de música son valores hoy más o menos asumidos, pero en los que fuimos pioneros.

Todo eso ya lo sabéis probablemente, si estáis leyendo estas líneas. En este artículo, tratamos de recuperar otras historias más desconocidas, menos habituales. Muchas veces acertamos, otras nos equivocamos, pero todas conformaron nuestro ADN. Con ellas, JENESAISPOP quiere agradecer 20 años de seguimiento. Más noticias sobre este 20º aniversario, en próximas semanas.

Arctic Monkeys: el primer artículo

Raúl Guillén, que co-dirigió JENESAISPOP desde 2015 hasta la pandemia de 2020, me matará por esto, pero el primer artículo que se publicó en la web fue una crítica de ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not‘ de Arctic Monkeys. Ana «Patata» hablaba a favor del disco, hablando de su energía, sobre todo en vivo; y Guillén cuestionaba si no estaríamos ante el último hype nacido del NME. No salieron entonces nuestros textos más depurados, si queréis echar de menos a Raúl leed esta discografía de Bruce Springsteen, pero el tema seleccionado para abrir fue muy visionario, y la sección «versus», que luego rebautizamos «veredicto», es una idea que mantenemos para propiciar el debate entre nuestros lectores.

Atención a este pantallazo de una portada de la época, de los tiempos en que el diseño era verde, comenzaban los Horrors, Barbara Morgenstern era lo 2º más votado de JENESAISPOP y el único banner era «VOTA POR LO PEOR DEL AÑO EN LOS PREMIOS ENEMIGO».



Los Premios Enemigo

Tardamos 2 años en darnos cuenta de que podíamos ser rentables, que las visitas que alcanzábamos no eran propias de un blog, que podíamos incluir publicidad y unos pocos, al menos, vivir de esto. Antes de eso, solíamos pinchar. La Sala Razzmatazz, a través de Javier Estalella «Buenavista», y el Festival Summercase, a través de su booker Marc Ventosa, fueron los primeros en llamarnos como DJ’s incluso antes de que existiera la web, a través de nuestros blogs previos individuales. Ochoymedio (el Elástico los sábados) fue siempre nuestro hogar en Madrid.

En aquellos primeros años la web tenía un punto gamberro que se perdió entre la profesionalización y el debate por la salud mental. Los 2000 fueron una década políticamente incorrecta: hoy no me atrevería a publicar algo como esta discografía de Ladytron.

El mayor exponente de JENESAISPUNK fue sin duda la creación de los Premios Enemigo, una parodia del amiguismo de los Premios Amigo, en la que nombrábamos lo peor del año. Hubo 2 ediciones. En la segunda sorteábamos una camiseta «Disfraz de tigre» hecha por el propio Claudio, ahora podcaster, pero alguien la robó. Jamás apareció pese a nuestra invitación «vamos a cerrar todos los ojos y que quien sea, la devuelva».

Para elegir los ganadores de lo peor del año votaban unas 1.000 personas, el público estuvo muy acertado al darle un montón de premios a Santa Justa Klan, no tanto al escoger ‘La Gasolina’ como Peor Canción del Año. En aquella ceremonia en El Naranja (calle de La Palma, Madrid), donde debían de caber unas 30 personas en el mejor de los casos, leíamos algunas de las peores rimas de aquellos tiempos («tus discos de platino me importan un pepino») y terminamos rompiendo CD’s de la música que odiábamos. La dueña se enfadó tanto al ver el suelo de su bar repleto de discos rotos que dijo «hasta aquí hemos llegado, si no queréis estos CD’s regaládmelos, pero en mi bar no los rompáis», y hasta hoy. La fiesta nunca volvió a celebrarse y nadie nunca volvió a preguntar por ella.

¿Va la gente a los conciertos a lucir palmito?

Poco a poco fuimos tomándonos más en serio esto del periodismo musical y empezamos a publicar una serie de reportajes que incluso merece la pena recordar. Tanto se hablaba de la gente que va a los conciertos a hablar en lugar de a atender a la música, que preguntamos a varios artistas, como Christina Rosenvinge, Francisco Nixon, Nudozurdo, Cola Jet Set, Aviador Dro o Los Punsetes qué opinaban de que la gente se pasase un concierto entero parloteando. Para nuestra sorpresa, hubo a quien le parecía natural que la gente hablara. «Me molesta más como espectadora que como artista», decía Teresa Iturrioz de Single.

De artista a colaborador: Clásicos que nunca lo fueron

En aquel reportaje aparecían varios artistas que era habitual encontrar comentando en la web. la primera vez que Belén Kan dejó un comentario pensamos que era imposible y que tenía que ser alguien haciéndose pasar por ella. Francisco Nixon, Alberto de Miss Caffeina, La Bien Querida en el obituario de Enrique Morente o la mismísima Rosalía en nuestro Instagram han sido algunos de los más ilustres comentaristas.

Jaime Cristóbal, entonces en Souvenir y pionero de los podcasts con Popcasting, terminaba firmando una columna para la web que es imprescindible leer llamada «Clásicos que nunca lo fueron«. En ella recomendaba discos perdidos de Alan Vega, Indochine o Alizée. Uno de mis favoritos fue el recopilatorio de Joe Meek. Fueron 39 entregas -me da un poco de toc que no fueran 40, pero gracias, Jaime, de todas formas-, y pese a que la columna desapareció, a día de hoy podéis seguir leyendo espléndidos textos de Cristóbal a menudo en la web.

El machismo en la asunción de créditos y en Spotify España

Si algo ha caracterizado la línea editorial de JENESAISPOP ha sido el apoyo a las artistas femeninas mucho antes de que se hablara de cuotas o del exceso de testosterona en los festivales. Nuestra primera Canción del Año fue ‘Pull Shapes’ de las Pipettes, nuestro segundo Disco del Año, ‘Back to Black’ de Amy Winehouse cuando otros medios la ignoraban o incluso le ponían seises. Presionamos a Mad Cool en redes sociales para apostar por más mujeres en primera línea, hoy estamos muy contentos de ser medio oficial del macrofestival madrileño en un cartel mucho más paritario, y sobre todo hemos publicado varios reportajes que considero determinantes en nuestra pequeña historia: «El machismo en la asunción de créditos» en 2015, dos años antes de la explosión #MeToo; «El 32% de los éxitos en España es machista» en 2017 (por Mireia Pería) y recientemente «El machismo de Spotify España en su playlist más importante«.

Es una alegría ver ciertos nombres en pequeño, como Shura, pero no nos engañemos: lo que vais a pagar a los hombres de ese cartel lleva bastantes más ceros que lo que vais a pagar a las mujeres. No es lo mismo apostar por Metallica, largo etc, que por Rocío Sáiz, largo etc. — jenesaispop (@jenesaispop) June 16, 2021

«Ha llamado Daniel Diges» y Diva Fatale

JENESAISPOP no sería lo mismo sin su comunidad de comentarios, que además honestamente nos han servido como «fe de erratas», ipso facto. Los ha vivido brillantes y los ha habido que han bordeado la ilegalidad. Más de un artista nos ha dicho algo parecido a «mi padre quiere denunciar, pero yo no quiero que haga nada que perjudique vuestro medio». Damos especialmente las gracias a quienes nos mandáis mails para que borremos comentarios que rebasan esa línea de invadir las libertades de los demás, y en general a todos los que permanecéis ahí en tiempos de redes sociales.

Hay que hablar de Diva Fatale, que en torno a 2010 cambió nuestra manera de hablar con frases tipo «¿debaho de qué mesa hay que meterse?», y de aquel brillante post «Ha llamado Daniel Diges y…» en el que cada comentario superaba al anterior. Había más de 200.

La creación de los foros

En diciembre de 2010 creamos unos foros en los que la audiencia pudiera expresarse libremente y se pudiera generar una comunidad. Los foros fueron un éxito porque de allí salieron redactores o colaboradores de la web, varios grupos de amigos, incluso alguna pareja; y un fracaso cuando más gente había y aquello se volvió ingobernable y un dolor de cabeza para nosotros. Sin la ayuda de foreros moderadores -primero elektrolu y maniacmaison, actualmente Teresa y GinTonics- no estarían hoy en pie.

Fiesta X Aniversario

Klaus & Kinski y Anntona actuaron en la fiesta de III Aniversario en el viejo OchoyMedio de Madrid, pero la de X Aniversario en 2016 fue la cumbre de todas nuestras fiestas. De hecho, no hemos hecho muchas más porque sabemos que jamás podremos superarla.

Actuaron leyendas de la música española como Fernando Alfaro, junto a algunos que por aquel entonces eran artistas noveles como Le Parody o C. Tangana. Fue inaudito que este actuara por un caché que me da vergüenza reproducir, meses antes de publicar ‘Antes de morirme’ y un año antes de ‘Mala mujer’, o también verle animando a Joe Crepúsculo y subiendo público al escenario con sus propias manos.

Completaron el cartel Anni B Sweet y, tras la cancelación de La Casa Azul por enfermedad -todavía conservo el mail de Guille Milkyway disculpándose, lleno de faltas de mecanografía porque le iban a operar de un ojo y no veía nada-, una dupla que dio mucho juego. La Prohibida hizo su propio show y además subió a cantar con Joe Crepúsculo -como también por sorpresa Soleá Morente-, y Los Punsetes. Eso supuso que Ariadna cantara con Joe Crepúsculo la mismísima ‘Maricas’. Y fuera de su personaje en Punsetes, se animó a botar.



‘Tu coño es mi droga’: el relevo generacional

La figura de C. Tangana nos lleva al que quizá se pudo entender como un punto de inflexión en la línea editorial de la web. La llegada de PXXR GVNG y La Mafia del Amor y figuras como Bad Gyal, Karol G o Bad Bunny en la segunda mitad de la década pasada fue un revulsivo. La gente me paraba por las discotecas de madrugada para pedirme que dejáramos de hablar de ellos. «Eso no es música», se decía y se dice, como antes se dijo de la electrónica o del punk.

Siempre supe que teníamos dos opciones: hablar de Madonna y Los Planetas y sus sucedáneos para siempre, o tratar de entender los nuevos códigos. Raúl Guillén y yo escogimos claramente lo segundo. Nunca sabremos si nos habría ido mejor ciñéndonos a hablar de proyectos electropop tipo Robyn y Carly Rae Jepsen, es decir, siendo la versión española de Popjustice, pero desde el punto de vista periodístico, el camino ha sido mucho más enriquecedor y divertido. La entrevista a Metrika que realizaba recientemente Gabriel Carey es una de mis favoritas de la historia del site. «¿Dinero de facha? ¿A mis bailarinas trannies? Pues claro que sí».

Entrevistas no solo a Madonna

En junio de 2019 llegamos a Madonna, como antes habíamos llegado a Noel Gallagher, a Chic o a Blondie. JENESAISPOP fue el único medio del mundo al que la Reina del Pop reveló que todas las canciones de ‘Madame X’ están interconectadas «pista a pista» a través de un instrumento, una palabra o el uso de un idioma.

Pero hemos hecho muchas otras entrevistas interesantes: me puse más nervioso la primera vez que entrevisté a Amaia porque no sabía si preguntarle por Alfred, que acababa de sacar álbum el mismo día (y contenía un olvidado dúo conjunto). Más lista que el hambre, Amaia me pidió grabar ella misma aquella primera entrevista que daba a un medio musical.

Escogimos una entrevista con Charli XCX para el gran cambio de diseño que hicimos en 2014. El reportaje se llamaba «Charli, pro a los 22». Anitta nos felicitó por hacer entrevistas tan «técnicas». Pablo Tocino terminó abrazado a Rosalía por un lado, y por otro sonsacó a una Billie Eilish de 16 años que era fan de ‘Malamente’ y quería colaborar con Rosalía, cosa que luego se produjo. Hope Sandoval aseguró a Jordi Bardají en 2016 que «no sabía quién era Lana del Rey».

He pedido a Jordi que recuerde su entrevista con ANOHNI, una reflexión tras otra sobre activismo, política, cultura, sin desperdicio: «Terminé la charla con dolor de cabeza, pero el recuerdo es bonito. Anohni habla con enorme sabiduría sobre derechos trans, ecología, cambio climático o política, y lo hace con la profundidad de alguien que parece haber vivido muchas vidas, siendo tremendamente generosa en sus reflexiones y respuestas, que da de forma tranquila y sosegada. Que una artista internacional de su calibre te conceda media hora de entrevista y, cuando se agota el tiempo en Zoom, vuelva a llamarte para regalarte otra media hora de conversación no tiene precio. Valió la pena la jaqueca posterior, sin duda».

Cuando las entrevistas salen mal

En otras ocasiones la entrevista no salió tan bien porque el artista no sabe que el periodismo puede y debe involucrar preguntas incómodas, el artista no tiene el día, no lo tiene el periodista, o simplemente no se conjuran los astros. Fueron un desastre por diferentes motivos nuestra charla con Dolores O’Riordan -que realicé por otro medio pero repliqué aquí de manera más extensa-, no eran muy generosas en grandes respuestas las primeras entrevistas con Guitarricadelafuente, y Jordi recuerda particularmente una entrevista desagradable con Beach House:

«Mi ilusión por entrevistar a una de mis bandas favoritas se tornó decepción cuando Alex Scally me dio una entrevista que me provocó ‘Depression cherry’. Mea culpa: llegué tarde, pero todo debido a un error humano. El encuentro por Zoom iba a ser con Victoria Legrand, pero se cambió a Alex y se adelantó media hora. El problema fue que anoté el cambio de interlocutor, pero no el de hora. Cuando por fin entré en la reunión, Scally me reprendió por el retraso, afirmando que a mí «no me gustaría que me lo hicieran». Su actitud durante el resto de la charla fue seca y poco amable. Desde entonces, cada vez que escucho a Beach House recuerdo aquella entrevista con una sensación agridulce».

Cuando las entrevistas salen regular

Como agridulce fue su charla con Christine and the Queens, al que hizo llorar: «Aunque ahora se hace llamar Rahim Redcar, el artista francés aún se presentaba como Christine and the Queens cuando promocionaba su obra maestra ‘Paranoia, Angels, True Love’ (2023). Fue en esa etapa cuando tuve ocasión de hablar con él, y la entrevista que me concedió es una de las más profundas y filosóficas que recuerdo. Pero aquella charla también me dio una lección sobre cómo abordar a los artistas, sobre todo cuando la obra que presentan toca temas sensibles que siguen abiertos y candentes. Lo entendí cuando le pedí que profundizara en el mensaje de ‘He’s been shining forever, your son’, una preciosa canción sobre un padre que busca a su hija, pero no la encuentra porque es su hijo, en realidad. Rahim rompió en un llanto amargo y confesó que le dolía tener que explicar asuntos que ya están, efectivamente, explicados en sus canciones. La entrevista continuó bien y terminó entre risas, pero yo me quedé con el aprendizaje».

Cuando el artista sí sabe recibir críticas

No vamos a desaprovechar la oportunidad de elogiar la profesionalidad de artistas que han concedido entrevistas a JENESAISPOP sabiendo que habían tenido malas críticas con un disco reciente en la web, por ejemplo Amaral después de ‘Gato negro, dragón rojo’, Vetusta Morla después del primero, La M.O.D.A. hasta el último, Arde Bogotá tras el segundo o Supersubmarina en su momento, por mucho que duela ahora recordarlo. Todos ellos mostraron una deportividad, una profesionalidad y un respeto hacia nuestro medio encomiables. Supongo que no lo recordará, pero juro que un día Eva Amaral me felicitó por hacer las mejores entrevistas musicales de este país. En concreto fue este día:

Que tu ídolo te aborrezca

Lamentablemente no siempre las malas críticas son recibidas con deportividad -a nosotros también nos pasa- y sonados han sido nuestros beefs con Fangoria o Mala Rodríguez. Todo lo que sabemos de los primeros es que a Mario Vaquerizo no le gustó nada este artículo y nos llamó «hijos de puta» en Radio Gladys Palmera, dando lugar a un meme que sobrevivió años en los foros (JNSP-HDP). Lo de la segunda lo tenemos más claro, aunque solo sea por reciente.

A La Mala no le gustó el tratamiento que dimos a esta noticia que nos parecía muy divertida, y arremetió en sus Stories contra «jenesais… su puta madre» al tiempo que nos mandaba a mamarla, en concreto un «micropene» mientras ella sorbía de una pajita. Como nos dijo un amigo: «con lo del micropene, os ha ido a dar donde más os duele».

OT, con Juan Sanguino

Hay que dedicar una mención especial a la única persona que ha pasado 13 noches en vela por JENESAISPOP, en concreto reseñando Operación Triunfo para esta web. 20.000 personas se conectaban fielmente cada martes a la web -más las que caían aquí por Google- para leer su crónica social de las actuaciones de los concursantes, hubieran visto el programa o no. Nos cruzábamos -yo levantándome a las 7, él acostándose a las 8- como quien se cruza con un borracho de empalmada al entrar a trabajar, solo que él solo venía borracho de Operación Triunfo dispuesto a darnos su visión crítica, llena de sociología y muchísimo humor. «Teyou es Prime Video. Y OT es OT».

Los libros y el descubrimiento del papel

Desde 2020, y sin haber maquetado una página para papel más que en las prácticas de 5º de carrera, JENESAISPOP existe en papel. Solo el ostracismo de la pandemia -4 meses sin salir de casa durante el confinamiento estricto- permitió la creación de un libro muy loco, laberíntico, interrelacionado, sobre los mejores discos del siglo XXI, de 2000 a 2019. El libro no se quedaba en la nostalgia de los primeros 2000 -aunque por supuesto están los Strokes o The Postal Service- para apostar -con mucho tino, la verdad- por el futuro. En las últimas páginas aparecían Billie Eilish, Bad Bunny, Dua Lipa, FKA twigs, Rosalía… las personas que han resultado fundamentales en esta nueva década. Quiero dar las gracias a Ángel Carmona por dedicar no 1 sino 2 programas de ‘Hoy empieza todo’ a este libro, en pocas palabras, haciéndome doblar la producción. Este programa que incrusto debajo me cambió la vida de verdad.

Desde 2022 también publicamos Anuarios con lo mejor de cada año en papel.



Los 2 podcasts

En aquel programa se sembró la semilla de lo que hoy son nuestros podcasts. No era la primera vez que iba a la radio, pero sí la primera que me dejaban un micro 2 horas para mí sola. Se empezó a fraguar lo de «Sebas cae mejor escuchado que leído». Pocos meses después, Claudio M. de Prado accedió a montar un podcast que llamamos REVELACIÓN O TIMO, como una vieja sección de la web por la que pasaban artistas noveles, que grabamos con la ayuda súper pro de Gato y Cariñito Films. Este año cumpliremos 200 programas, algunos de ellos grabados con público en directo. A destacar la lectura dramatizada que realizamos en la Sala El Sol de las fans de Take That. Las madres lo bordaron.

En la actualidad acabamos de comenzar de manera paralela la 3ª temporada de ALGO CAMBIÓ… nuestro podcast sobre industria musical para Fundación SGAE. Eso nos ha permitido hablar de la deriva de la industria, de autogestión con Rigoberta Bandini, de folclore con Juanjo Bona, o de IA con Maria Arnal.



La salud mental de Robbie Williams

En el último lustro ha sido obligatorio mudar parte de contenido a redes sociales porque, lamentándolo mucho por el periodismo tradicional, si no estás en las redes sociales, no existes. Si no tienes Instagram o no nos sigues en esta red social, seguramente no te hayas enterado de que varios de nuestros Reels bordean o superan el millón de visitas. Por ejemplo el de Amaia versionando a Manuel Alejandro delante de Manuel Alejandro, el de Carmen Machi actuando junto a Stella Maris en Primavera Sound, o este de Robbie Williams hablando de salud mental. No sé cuántas veces pude llegar a escuchar editando lo de «I have a disease… inside me».

Videoanálisis en redes

No siempre nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, y menos mal. «JENESAISPOP llega tarde a la noticia moderna» fue un meme durante años. Hay quien nos aseguró que nos teníamos que gastar 10.000 euros en una APP o adaptación específica para iPad porque ese iba a ser el futuro. Nadie podía adivinar que el tráfico tablet se estancaría en el 10% pero el de móvil se dispararía al 70% u 80%.

Sobrevivimos a MySpace, Last.FM, Facebook, sobreviviremos a Twitter, que por el bien de todos, debe de estar a punto de caer, y actualmente estamos gastando bastantes energías en Instagram y TikTok, donde intentamos analizar las novedades musicales adaptándonos a los códigos de esas redes. Es una imitación de lo que hace unos años Farala hizo en Youtube, pero no ha ido mal: el análisis de ‘Berghain’ de Rosalía sumó 300.000 visualizaciones en IG, casi 200.000 en TikTok y 135.000 en Youtube.

Hasta la última colaboración sumó

JENESAISPOP no sería nada sin su plantilla de colaboradores: los especiales de cine o qué ver en plataformas de Joric, el top 50 de Sufjan Stevens que se curró Mireia Pería o la visión tan exigente en cine y música de nuestro redactor «Cahiers du Cinéma» Fernando García.

Antes de firmar un convenio de prácticas remuneradas con la UCM, que ha sido una excelente cantera para este y otros medios, los colaboradores que seleccionábamos no solían venir del mundo del periodismo, sino de nuestros propios foros, de nuestra sección de comentarios o de nuestro propio entorno laboral. La co-fundadora Angèle Leciel realizó una serie de playlists muy personales llamadas Bonjour les copains! Jordi Bardají salió de los foros, Carlos Úbeda fue colaborador durante años tras recomendarnos a Amy Winehouse en un comentario. y todavía no he superado la friquez de Nahiadance.

A través de nuestro diseñador y hoy mi esposo, iko, dimos con Mari Loly Sánchez, que tristemente nos dejó en verano de 2022. Mari Loly entrevistó para nosotros a Dúo Dinámico, a Cooper, a OMD o a Rafael Berrio, y cubrió uno de esos conciertos de 4 horas de Bruce Springsteen en Madrid. Sus decenas de colaboraciones mantuvieron un perfil muy particular y personal, siguiendo a artistas retro como Wanda Jackson, Eli Paperboy Reed o Sharon Jones. Incluso cuando dejó de colaborar con la web para centrarse en otros sectores, siguió mandándonos recomendaciones, la última de todas excelente, esta maravilla de François. Gracias por ‘Cadaqués’ y por tanto, allá donde estés.

