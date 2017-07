Las mejores canciones del momento: julio 2017

Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento, que cuenta ya en Spotify con 1.350 seguidores. Suscríbete aquí.

La Bien Querida, Joan Miquel Oliver / 7 días juntos: Ya conocemos 3 canciones del próximo disco de La Bien Querida, a la venta el próximo otoño. La más llamativa y sorprendente es esta neo-cumbia de bajos dub, sobre una relación malograda en la que Joan Miquel Oliver, en castellano, hace de él.

Parcels / Overnight: Los australianos, que hace poco actuaban en Vida Festival, dan el salto con esta producción de Daft Punk.

The xx / I Dare You: El popular trío británico, sin duda el grupo más querido por nuestros lectores ahora mismo, publica al fin como single la canción más comercial de ‘I See You’, su último disco.

Lorde / Perfect Places: Si el primer single de ‘Melodrama’ lo abre, el segundo lo cierra. Es el emocionado relato del fin de la historia de este álbum de Lorde, en el que se respira un conformismo positivo y feliz.

St Vincent / New York: Primer avance del nuevo álbum de St Vincent, el primero tras el éxito de su disco homónimo, que se mueve hábilmente entre la balada y lo bailable.

Mogwai / Party in the Dark: Una de las canciones más pop de toda la historia de Mogwai, si no la que más, en avance del largo que sacan en septiembre. Hay voces. Se puede tararear.

Cults / Offering: Considerable muro de sonido y también cierta inspiración ochentera en el abrasivo nuevo single de Cults, los autores de ‘Static‘. Un nuevo rumbo.

Wolf Alice / Don’t Delete the Kisses: Dice la líder de Wolf Alice que siempre había querido hacer una canción para sacar la cabeza por la ventanilla del coche y aquí está. Su tema más electrónico, sin perder su esencia noventera.

Beth Ditto / We Could Run: Beth Ditto dedica este temazo de ‘Fake Sugar‘, también muy “road movie”, al guitarrista de Gossip, que abandonó la formación para volver a dedicarse a la religión.

The Killers / The Man: Y si el anterior podría ser un tema de The Killers, aquí tenemos a The Killers, en el primer single de su quinto álbum reflexionando sobre la masculinidad, aún anclado en los 80 pero con un irresistible toque Daft Punk.

Everything Everything / Can’t Do: Algo infravalorados en cuanto a los temazos que son capaces de hacer, vuelven los autores de ‘Regret’ con este interesante avance de su nuevo disco.

Katy Perry, Nicki Minaj: Justo ahora que el público generalista se ha cansado de ella, Katy Perry parece atraer más que nunca a nuestros lectores y ‘Swish Swish’, extraído de ‘Witness‘, es el primer número 1 de toda su carrera en nuestro humilde top semanal.

Mueveloreina / I Want It All: Descacharrante adaptación de Die Antwoord por parte de esta banda revelación nacional.

Ms Nina, Beauty Brain / Traketeo: La autora de “Claro que sí, guapi” ha presentado recientemente vídeo colorido para este nuevo tema de considerable gancho y también, letra inaudita.

Pimp Flaco / <3: “El amor es “pico 3”” es el pegajoso estribillo de este tema de Pimp Flaco que ha seducido a nuestro redactor Nicolás del Moral hasta el punto de darle el título de canción del año de momento en las listas parciales de junio.

Brisa Fenoy / Ella: Aunque Brisa Fenoy no parece haber convencido mucho a nuestros comentaristas y su directo en el Orgullo antes de C.Tangana no nos dejó muy impresionados, ‘Ella’ continúa siendo una canción refrescante, ideal para este verano.

Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry, Big Sean / Feels: Inesperado el éxito de esta canción extraída de ‘Funk Wav Bounces Vol 1‘, muy especialmente en Reino Unido, donde aparece asentada en el top 5 como los últimos intentos de los 4 implicados no habían sabido.

Bomba Estéreo / Duele: Los colombianos que arrasaran con ‘Amanecer’ promocionan su nueva etapa -y su nueva gira por España, que les traerá por aquí en agosto– con un nuevo single, fiel a su estilo, pero ahora con un toque asiático.

Fleet Foxes / Fool’s Errand: Aunque no percibimos en el tercer disco de Fleet Foxes ese aura de clásico que le ve gran parte de la crítica internacional, sí hay que destacar algunas de sus canciones, como es el caso de este ‘Fool’s Errand’.

Kodaline / Brother: Anticipo del tercer álbum de los irlandeses, en el que nos acaban de contar que aún quieren seguir trabajando. Este ‘Brother’ se acerca a los terrenos de Bon Iver y sonará, seguro, en la gira otoñal del grupo por nuestro país, que visita Madrid y Barcelona.

Kesha / Praying: Uno de los dos nuevos singles de Kesha, de corte acústico, es la opción perfecta para continuar con nuestra playlist con las mejores canciones del momento después de ‘Brother’. El otro, ‘Woman’, la muestra en un registro más soul pop.

The Birkins / Chantal (o cómo dar de lado una canción): El tema de The Birkins cuyo vídeo estrenábamos recientemente muestra a la banda como inmersa en los años 80 y como contando con un featuring de Christina Rosenvinge.

Rocío Márquez / El primer rayo de luz: El disco del año de momento para mi compañero Raúl Guillén es el de Rocío Márquez, sin duda uno de los talentos que seguirá dando que hablar dentro y fuera del flamenco durante los próximos años. ‘El primer rayo de luz’, que lo abre, es una de sus canciones más inmediatas.

The War on Drugs / Holding On: Uno de los vibrantes adelantos del nuevo disco de The War on Drugs (otro más), de nuevo inmerso totalmente en las sonoridades Bruce Springsteen (sí, otra vez).

Four Tet / Two Thousand and Seventeen: Curiosamente, al gurú de la electrónica 2017 es un número que le suena a Oriente y allí nos lleva esta sugerente pista que ha estrenado recientemente, de momento de destino desconocido.

Ocellot / Big Fat Bird: También muy sugerente es este tema de Ocellot que incluíamos en nuestra última lista de canciones que deberían estar petando, ya menos Animal Collective, más Passion Pit y más Prince.

Washed Out / Get Lost: Excelente tema bailable que supone un pequeño giro en las sonoridades de Washed Out, contenido en su nueva entrega ‘Mister Mellow‘, un poco por encima de lo que parece en los primeros acercamientos.

Vitalic, La Bien Querida / Tú conmigo: Aunque la sorpresa del mes ha sido sin duda esta colaboración que retoma un tema del último disco de Vitalic para sumar la voz de Ana de La Bien Querida en plan Jeanette. Hablamos sobre ‘Tú conmigo’ con ambos.

Dorian / Hasta que caiga el sol: En torno a 200.000 reproducciones en Spotify cuenta este grower de Dorian, que anticipa su nuevo trabajo y que cuenta con un muy curioso vídeo.

Exquirla / Destruidnos juntos: Uno de nuestros últimos Discos Recomendados (además del de Lorde o el de Rocío Márquez) es el de Exquirla, la banda de Toundra con Niño de Elche. Una obra imposible no relacionar con ‘Omega’ que aúna con acierto flamenco y post-rock.