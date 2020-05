Escucha lo nuevo de The 1975, Mala Rodríguez, Owen Pallett, Carolina Durante, Carly Rae Jepsen, Hidrogenesse, Tove Lo, The New Raemon…

Se ve la luz al final del túnel con la pandemia (dedos cruzados) y también en el mundo del pop. En plena primavera, las novedades musicales comienzan a florecer y se refleja en la playlist Ready for the Weekend de este viernes 22 de mayo. Por supuesto, el segundo single de ‘Chromatica’, el nuevo álbum de Lady Gaga, tiene el máximo protagonismo. Pero además hoy se publican álbumes tan importantes como el esperado ‘Notes On a Conditional Form’ de The 1975 y, en el ámbito español, los nuevos álbumes de Vetusta Morla y The New Raemon. También desde esta semana se pueden disfrutar nuevos trabajos de Carly Rae Jepsen –un disco completo con descartes de ‘Dedicated’–, Hidrogenesse –mini-álbum inspirado por la exposición ‘Humor absurdo: una constelación del disparate en España’–, Woods, Tim Burgess (The Charlatans), Indigo Girls, Steve Earle, Badly Drawn Boy, Basurita, Pelo Mono –proyecto paralelo de un Guadalupe Plata–, Fools –disco debut de Christopher Bear de Grizzly Bear en solitario–, la estrella del reggaeton Sech y el pujante trapero Gunna, junto al debut del dúo Hnos Munoz. Y cabe destacar una gran y grata sorpresa: sin previo aviso, el canadiense Owen Pallett ha lanzado ‘Island’, su primer álbum desde ‘In Conflict‘ (2014). Además, la noruega Dagny publica un nuevo EP, y recuperamos el nuevo álbum del ilustre colectivo alemán guiado por Blixa Bargeld, Einturzende Neubauten, publicado el pasado viernes.

Además del mencionado single de Gaga & Ariana Grande, hoy hay un buen puñado de singles importantes, especialmente en el panorama alternativo nacional. Mala Rodríguez presenta single de ‘Mala’, su esperado nuevo álbum que se publica la semana que viene, coincidiendo con ‘El bando bueno’ de Sr. Chinarro, que también adelanta otro tema. Carolina Durante –con los que el propio Antonio Luque tenía un enganchón virtual días atrás– publican ‘El parque de las balas’, avance de un nuevo EP del que nos hablaban semanas atrás. Dellafuente, Belako, Amatria, Los Estanques, Jack Bisonte, Xoel López, Futuro Terror, nostalgia.en.los.autobuses y Veintiuno también adelantan sus próximos discos, mientras que los inefables Pantocrator, Albany & Kaydy Cain & los Del Control, Bejo, Don Patricio & Mozart La Para, el exitoso Pole., Marion Harper, Sofia Coll o Rusowksy –reciente colaborador de C. Tangana– aportan nuevos singles.

En el ámbito internacional, mucha leña que cortar, también: el regreso de Foxes, Migos, HAIM, Teyana Taylor, Nasty Cherry, Foster The People, Snoop Dogg, el interesante artista francés Hervé, Phoebe Bridgers, Ariel Pink, Becky and the Birds, PNAU, Lianne La Havas, Jake Bugg, Lavender Diamond (vuelven, ocho añazos después), Seth Bogart o We Are Scientists publican nuevos singles, que se suman a los presentados a lo largo de la semana por Sia, Khruangbin, IDLES, Ellie Goulding, Arca, Rikky Rapper & Putochinomaricón & Eurosanto, Matt Berninger (The National) y Disclosure.

Tampoco faltan las curiosidades, como ese remix de ‘In Your Eyes’ de The Weeknd junto a Doja Cat: Tove Lo, por ejemplo, lanza una nueva edición de ‘Sunshine Kitty’ con varios temas nuevos, entre ellos ‘Bikini Porn’ con FINNEAS; Taylor Swift, por su parte, ha lanzado varias de las canciones de un directo en París emitido en televisión días atrás; Röyksopp lanzan una nueva canción de su serie ‘Lost Tapes’ y Green Day sorprenden con una versión de Blondie, mientras que Local Natives o Bombay Bycicle Club lanzan nuevas versiones de temas de sus últimos discos –junto a Sylvan Esso y Rae Morris, respectivamente– y SOHN adelanta un disco en directo grabado con la Metropole Orkest de Amsterdam. Por último, cabe destacar el primer avance de un disco inédito que dejó grabado Jason Molina (Songs:Ohia) antes de morir en el año 2013.

