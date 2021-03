5 puntazos, no solo 5 pinchazos, de los nominados a los Grammy 2021

Como cada año, las nominaciones a los Grammy han traído cola. Entre falta fulanito y falta menganito, y con el objetivo de arrojar un poco de luz a estos tiempos tan amargos, en este artículo señalamos algunos de los aciertos de la selección para la ceremonia que se podrá ver esta noche… sin olvidarnos de sus fallos.

5 aciertos de los Grammy 2021

1.-El reconocimiento a Dua Lipa

Después de ver cómo no era la reina de la noche ni en los VMA’s ni en los EMA’s, donde triunfaba más bien Lady Gaga, que también se lo merece por otro lado, han tenido que llegar los Grammy para reconocer que este ha sido el año de Dua Lipa. Singles perfectos, performances espectaculares antes y después de la pandemia, un disco de remezclas que dio que hablar, sorpresas en forma de temas sueltos, colaboraciones de ensueño… Dua Lipa no está nominada solo en las subcategorías pop, sino que ‘Don’t Start Now’ está nominada a Grabación del Año y a Canción del Año, y ‘Future Nostalgia‘ a Mejor Disco. Seguro que no se hace con los premios principales, porque es un artefacto pop y además británico, pero ojalá dé la sorpresa y deje a un par de puretas con un palmo de narices. Si algo salvaba 2020, ese algo ha sido Dua Lipa.



2.-Haim, nominadas a Disco del Año

Haim, en su momento nominadas a Mejor Artista Revelación, Grammy que perdieron en favor de Sam Smith, vuelven por todo lo alto a la ceremonia con una nominación a Mejor Disco del Año por el excelente ‘Women in Music Pt III’. Misteriosamente, tal álbum no ha conseguido ser nominado en la categoría en que se presentaba, la Alternativa, donde le han ganado la batalla Fiona Apple, Beck, Phoebe Bridgers, Brittany Howard y Tame Impala. Misterios de subcategorías a los que ya se enfrentó Lorde, y que al menos servirán para dar visibilidad a las hermanas Haim cuando más lo necesitan: el disco no ha funcionado nada bien desde el punto de vista comercial, cuando es bueno incluso en lo anecdótico.



3.-Coldplay, nominados a Disco del Año

Los Grammy no deberían estar ahí solo para subrayar que los discos de Taylor Swift y Dua Lipa han sido un éxito, sino para rescatar álbumes a los que ha ido mal o no tan bien pero merecían la pena. Desde luego no esperaba ver reconocida por aquí a la británica FKA twigs cuando por alguna razón ni en los Mercury la han querido; pero me alegro mucho de que la Academia haya rescatado un álbum olvidado que editorialmente le encaja mucho más. Se trata del notable e interesante ‘Everyday Life‘, en el que jugaban con sonidos procedentes de distintas culturas y apostaban por un sonido más introspectivo en joyas como ‘Daddy’ o ‘Champion of the World’. Eso sí, como a Haim, no les han querido en la subcategoría en la que su equipo ha decidido presentarles, en este caso Rock, donde se ha preferido a Fontaines D.C., Kiwanuka y The Strokes, entre otros. La verdad es que ‘Everyday Life’, muy rock no es… pero tampoco es que encajara en pop ni en alternativo.



4.-Las 3 nominaciones de Fiona Apple

Tendemos a recibir las nominaciones de los Grammy como si fuera la lista de lo mejor del año de Pitchfork, así que el hecho de que ‘Fetch the Bolt Cutters’ no esté nominado a Mejor Disco del Año genera impotencia. Sin embargo, este es el año en el que Fiona Apple ha recibido un mayor número de nominaciones, 3, desde que en 1998 la nominaran a Mejor Artista Revelación y ganara su único Grammy, por ‘Criminal’. Con este paupérrimo CV, era una verdadera fantasía esperar que los Grammy se rindieran a un disco que estuvo como 15 minutos en las listas de éxito: celebremos los 3 posibles premios de Fiona, porque por trayectoria, podían haberla dejado perfectamente fuera. ¿Estamos seguros de que este es mejor disco que ‘The Idler Wheel…’?

‘Fetch the Bolt Cutters’ tiene buenas opciones de hacerse con el Premio a Mejor Disco Alternativo, cosa que no logró ‘The Idler Wheel…’, pues también se ha reconocido a ‘Shameika’ en las subcategorías de rock. Ojalá la veamos al menos en la ceremonia.



5.-Fontaines DC y otros perdidos en subcategorías

Las categorías rock, alternativa y electrónica vuelven a ser tan excitantes como casi siempre gracias a las nominaciones que han recibido discos como los de Fontaines DC (que son británicos y tienen una repercusión en Estados Unidos muy limitada), Michael Kiwanuka, The Strokes, Tame Impala o Brittany Howard por el olvidado ‘Jaime’. En electrónica encontramos los estupendos discos de Arca y Disclosure junto a ‘Bubba’ de Kaytranada, quien recibe una chanante nominación en Revelación.



5 pinchazos de los Grammy 2021

1.-¿Por qué no está nominado The Weeknd?

El gran escándalo de la noche es la ausencia de The Weeknd en cualquier tipo de categoría. Es un tanto extraño que ‘Blinding Lights’ esté ausente de las categorías principales, pero lo es más que no la hallemos en ningún tipo de subcategoría. ¿Qué ha pasado? The Weeknd exige transparencia, se rumorea que la negociación para que actúe en la ceremonia ha sido desagradable debido a la interferencia de la actuación programada en la Super Bowl, y la Academia lo niega, subrayando que las nominaciones llevan encargadas semanas.

Pero hay más. The Weeknd nunca ha sido favorito de los Grammy: apenas tiene una decena de nominaciones en una carrera de ya 10 años y multitud de singles, vídeos, mixtapes, discos y colaboraciones, y solo ha ganado el premio 3 veces en las subcategorías de Urban y R&B, nunca en las principales. ‘Can’t Feel My Face’ fue nominada a Grabación del Año pero perdió y ‘Starboy’ -la canción- ni siquiera fue nominada.

Hay un tercer punto interesante: su equipo ha presentado todo su material de este año a la categoría Pop según las filtraciones. La categoría “Urban”, donde él ganó con sus discos ‘Beauty Behind the Madness’ y ‘Starboy’, ha pasado a llamarse “R&B Progressive”. No ponemos en duda que su equipo haya hecho bien porque ‘After Hours’ es un disco de música pop y no de «R&B Progressive» sea lo que sea eso, pero el asunto ha podido descolocar a los académicos enfrentándose a una situación nueva. Ahí va un dato: todos los nominados a Mejor Disco de Pop del año son blancos: Harry Styles, Taylor Swift, Lady Gaga, Dua Lipa y Justin Bieber.



2.-¿Por qué no está nominado Bob Dylan?

Bob Dylan produce la segunda gran noticia de la noche al estar ausente de toda nominación, incluida la de Álbum del Año, por un disco tan aceptado como ‘Rough & Rowdy Ways’. De nuevo, ahondemos en la decisión de su equipo, que ha sido postularlo a la sección “Best Americana Album”. Parece que en la categoría en la que se ha nominado a Courtney Marie Andres, Lucinda Williams, Hiss Golden Messenger, Sarah Jarosz y Marcus King no ha gustado mucho o no lo han entendido así.

Bob Dylan ha sido nominado alguna vez a Mejor Disco de Americana (‘Together Through Life’) pero últimamente había calado mucho más en la categoría de “Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional”, donde ha sido nominado en 2016, 2017 y 2018. También hay que apuntar que aunque el artista tiene bastantes Grammys, nunca ha sido el favorito de la Academia. Tuvo que esperar 3 décadas de actividad para recibir el premio a Disco del Año por ‘Time Out of Mind’ (1997) y jamás ha sido nominado a Mejor Canción. Por si alguien se lo pregunta, su equipo ha presentado a «Canción del Año» el tema de 17 minutos que se considera la obra maestra del álbum, ‘Murder Most Foul’.



3.-Bad Bunny, relegado a la categoría latina

La crítica común que produce los Grammy, la más manida, es que cada vez se parecen más a los MTV VMA’s, y puede ser cierto, pero en ese sentido la Academia ha fallado relegando a los reyes de la música latina a las categorías latinas. Bad Bunny tiene dos tristes nominaciones, una muy merecida a Mejor Disco Latino de Pop por ‘YHLQMDLG‘ y otra más inexplicable por ‘One Day’, pero merecía mucho más si en cierta medida se premia la popularidad. ‘YHLQMDLG’ permanece en el top 40 del Billboard 200 casi 40 semanas después de su edición, es decir, una repercusión incluso superior a la de ‘Future Nostalgia’. Grammys, poneos las pilas: la música latina no se va a ir a ningún lado y menos después de las cifras de Shakira y J.Lo en la Super Bowl del año pasado.



4.-Beyoncé, la más nominada de la noche

Después de 2, casi 3 discos impecables, como fueron ‘Beyoncé’, ‘Lemonade’ y en menor medida ‘4’, Beyoncé parecía intocable. Cual Rey Juan Carlos, ahora está en una situación de semi exilio, entre featurings random con Ed Sheeran, la banda sonora de ‘El rey león’, las críticas a la película ‘Black Is King’ por mostrar una idea irreal de África y el disco de The Carters que nadie recuerda. ‘Black Parade’ no está nada mal, pero no deja de ser una sucedánea de ‘Formation’… ¿Tiene algún sentido que la Academia nomine 9 veces a Beyoncé justo en el año en que todos nos preguntamos de qué manera borrar todo lo que ha hecho últimamente para volver a convencernos de que es la mejor? Que ‘Beyoncé’ y ‘Lemonade’ no recibieran el galardón a Álbum del Año y ahora nos cuenten que Beyoncé es lo más no parece sostenerse por ningún lado.



5.-La ausencia de Angel Olsen

Entre todos aquellos que se presentaron y no fueron seleccionados para las categorías alternativas, y donde podemos mencionar a Rina Sawayama (gran ausente en Mejor Revelación), Grimes, Perfume Genius y Moses Sumney, voy a destacar el caso de Angel Olsen. Entiendo que es complicado llegar a ser nominado en Mejor Disco Alternativo, categoría en la que se ha presentado ‘All Mirrors’, si eres un artista británico, pero Olsen es de North Carolina, y empieza a no entenderse muy bien qué le falta que sí tengan otros niños mimados de los Grammy como Beck y Bon Iver. El tema postulado por su equipo para las categorías de «canción» era el titular. Con él os dejamos.





