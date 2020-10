Quién se presenta con qué a los Grammys 2021

La próxima edición de los premios Grammy se celebra el día 31 de enero de 2021 «haya vacuna para el Covid o no», y promete dar lugar a una gala tan extraña como las que hemos visto este año y las que nos quedan por ver (esta noche son los premios Billboard). A un mes de que se anuncien los nominados a los Grammy, que suelen conocerse a finales de noviembre, ¿cuáles son las apuestas provisionales? ¿Qué están presentando los artistas y sellos a qué categorías? Cabe recordar que el plazo de presentación iba del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020: los discos de Sufjan Stevens, IDLES, Fleet Foxes, Alicia Keys o, por qué no decirlo, Róisín Murphy pasan al año que viene.

Álbum del año: de The Weeknd a… ¿Fiona?

2020 ha sido el año del coronavirus, pero también ha sido del año de una serie de artistas que buscarán competir en la categoría de Álbum del año muy merecidamente: ‘After Hours‘ de The Weeknd, ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa, ‘Fine Line‘ de Harry Styles, ‘folklore‘ de Taylor Swift y ‘Hollywood’s Bleeding‘ de Post Malone han sido éxitos de crítica y público y por tanto han sido presentados en dicha categoría debido a sus enormes posibilidades, ¿pero cuáles pueden ser los tres restantes (son un total de 8 discos nominados)? Bob Dylan tiene bastantes papeletas con ‘Rough and Rowdy Ways‘ en el ámbito folk, así como Chloe x Halle con ‘Ungodly Hour‘ en el de R&B y Bad Bunny con ‘YHLQMDLG‘ en el latino. ¿Dará la sorpresa Fiona Apple con ‘Fetch the Bolt Cutters‘ en el alternativo? Ella también ha presentado su disco en la categoría de Álbum del año, pero también en el alternativo, donde sí tiene la nominación asegurada: es el disco con mejores críticas de todo el año, pues acumula casi un 100 sobre 100 en Metacritic. ¿O más bien será Lady Gaga quien de la sorpresa con ‘Chromatica‘? ¿Se acordará alguien de ‘Everyday Life‘ de Coldplay, que también se ha presentado a Álbum del año?

Canción del año: ‘WAP’ pasa a 2022

En cuanto a Canción del año y Grabación del año, las nominaciones parecen seguras para The Weeknd con ‘Blinding Lights’, Dua Lipa con ‘Don’t Start Now’, Post Malone con ‘Circles’, BTS con ‘Dynamite’, Doja Cat con ‘Say So’, Taylor Swift con ‘cardigan’ (‘exile’ y ‘betty’ competirían en Mejor dúo y Mejor canción country, respectivamente), Lady Gaga con ‘Rain on Me’ ft. Ariana Grande y DaBaby con ‘ROCKSTAR’ ft. Roddy Ricch. Menos posibilidades tienen ‘everything i wanted’ de Billie Elish pese a que esta haya sido la gran triunfadora de la edición anterior; o ‘Midnight Sky’ de Miley Cyrus. Curiosamente, Gaga ha decidido presentar ‘Alice’ a la categoría dance y ‘Stupid Love’ a la pop, mientras Bad Bunny solo se ha acordado de ‘One Day’ con J Balvin y Dua Lipa para presentarla a la mencionadas categorías (cabe recordar que la lista es provisional). La propia Dua intentará colar ‘Hallucinate’ en la lista dance. Y ojo porque Harry Styles habría decidido presentar ‘Adore You’ a Canción y Grabación del año, pero no ‘Watermelon Sugar’, número 1 en Estados Unidos, que solo competiría en la categoría de Mejor actuación pop solista, exactamente donde lo haría el remix de ‘In Your Eyes’ de The Weeknd con Doja Cat.

Artista revelación: a tope de rap

Y precisamente Doja es una de las artistas con más posibilidades de competir en la categoría de Mejor nuevo artista. A esta categoría se ha presentado la autora de ‘Hot Pink‘, cuyo ‘Say So’ también podría agenciarse una nominación a Canción y Grabación del año. Entre las revelaciones también hay que contar a Megan Thee Stallion, si bien esta semana se ha conocido que ‘WAP’ no será presentada a los Grammys de este año porque Cardi B prefiere centrarse en la campaña del año que viene. Megan sí podría colar una nominación a Canción o Grabación por ‘Savage (Remix)’ con Beyoncé, quien no ha dejado de apostar por ‘BLACK PARADE’ o ‘Black is King‘ para arañar su 200º gramófono. Y en la lista de Mejor nuevo artista también podríamos encontrar a Dominik Fike, Orville Peck, Moses Sumney, Phoebe Bridgers, 24kGoldn, Yves Tumor, Summer Walker o Arizona Zervas. Bastante más improbable es toparnos con el nombre de la valiente Rina Sawayama, que también ha presentado su debut ignorado por el Mercury Prize.

Alternativo: ¿habrá justicia para Haim?

¿Y qué hay del sector alternativo? Está claro que a Fiona le caerá algo (también presenta ‘Shameika’ a las categorías de ‘canción’ importantes), pero este año ha sido muy fructífero para la música ajena al mainstream y entre los autores que presentan sus últimas propuestas encontramos a Haim con ‘Women in Music Pt. III‘ (que también podría dar la sorpresa a lo ‘Melodrama’ o Lana), Angel Olsen con ‘All Mirrors‘, Perfume Genius con ‘Set My Heart on Fire Immediately‘, Laura Marling con ‘Song For Our Daughter‘, Phoebe Bridgers con ‘Punisher‘ o The 1975 con ‘Notes On A Conditional Form‘.

Los flops también buscan su premio

¿Qué hay de las decepciones comerciales de este año? Kanye West intentará colar ‘Jesus is King‘ en una categoría cristiana y si gana, no sabemos si recogerá el premio o meará sobre él, pero presentar, ha presentado cosas. Katy Perry lo intentará con ‘Smile‘ en Pop vocal (también en Álbum del año, otra valiente) y con algún tema del álbum como el titular o ‘What Makes a Woman’, pero lo tiene complicado. Y Justin Bieber, que acaba de anunciar un single con Benny Blanco y FINNEAS y está en plena promoción de su nueva era, intentará resucitar ‘Changes‘ presentándolo a Álbum del año y Pop Vocal sin olvidar de intentar colar ‘Yummy’, ‘Intentions’, ‘Stuck with You’ con Ariana Grande y ‘100 Hours’ con Dan + Shay en algún lugar.