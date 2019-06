Las mejores canciones del momento: junio 2019

Rosalía / Aute Cuture: Nuevo número 1 en España para Rosalía, que se apunta otra de las canciones del verano, en este caso en solitario.

Madonna, Anitta / Faz gostoso: Versión del hit portugués de Blaya que puede convertirse en el mayor éxito de ‘Madame X‘. Ya lo es en Brasil.

Billie Eilish / bad guy: Al fin ha llegado al puesto 2 de las listas estadounidenses el single principal de ‘When We All Fall Sleep Where Do We Go‘.

Flume, London Grammar / Let You Know: Los estilos de estos colegas de Disclosure casan a la perfección en su nuevo single conjunto.

Two Door Cinema Club / Satellite: Gran sencillo, ahora en la estela de Kraftwerk, de los autores de ‘What You Know’.

León Benavente, Maria Arnal / Como la piedra que flota: Excelente presentación del esperado tercer disco de León Benavente.

PUTOCHINOMARICÓN / Parkineo: El estilo de PUTOCHINOMARICÓN se renueva en esta oda al parkineo bakala de tintes urban.

DORA / Call Me Back: La hija de Bimba Bosé despunta con esta otra joya de R&B.

Tove Lo / Glad He’s Gone: La cantante sueca nos habla de sobrevivir a un amor tóxico en su contagioso nuevo sencillo.

Lust for Youth: Los seguidores de The Tough Alliance han de estar atentos a Lust for Youth, que han pasado recientemente por Revelación o Timo.

Lidia Damunt / Tu presencia: Nuevo hit en crescendo de la autora de ‘Bolleras como tú’.

Daphni / Sizzling: Espídica adaptación de un tema de Paradise por parte del hombre detrás de Caribou.

Tyler the Creator / I Think: Entre nuestros últimos Discos Recomendados, el nuevo de Tyler the Creator. Entre sus mejores canciones, ‘I THINK’, que no, no samplea a Kanye West.

Men I Trust / Numb: “Como si Ariel Pink produjera para Jeanette”, así describíamos esta canción del trío de Montreal.

Carolina Durante / Nuevas formas de hacer el ridículo: Nuevo single del esperado debut largo de Carolina Durante, que está siendo un considerable éxito.

Medalla / Devoto cardenal: Lo nuevo de Medalla es muy apto para seguidores de Triángulo de amor bizarro, lo cual incluye su irónico estribillo “Hacienda somos todos”.

Cyn / Holly Roller: La protegida de Katy Perry continúa con su carrera ascendente con este tema.

Tronco / La chaqueta azul: Nuevo single del segundo disco de Tronco, cada vez más Moldy Peaches y Magnetic Fields.

Vetusta Morla / 23 de junio: La banda de Tres Cantos realiza un cinético vídeo para el vals de ‘Mismo sitio, distinto lugar‘, justo cuando llega San Juan.

The Cranberries / Got It: Aunque el disco póstumo de Dolores O’Riordan esté pasando desapercibido, contiene canciones tan reivindicables y optimistas como esta.

Carly Rae Jepsen / Want You In My Room: Deja con ganas de más el intento Smiths/Sundays de Carly Rae Jepsen contenido en su último disco ‘Dedicated’.

MARINA / Life Is Strange: Pese a los tibios resultados artísticos y comerciales de ‘LOVE + FEAR‘, el último proyecto de Marina se salva por canciones como esta.

Vic Mirallas, Sr Wilson / Circular: Entre los estrenos del mes, el de este vídeo de R&B de un Vic Mirallas que lo mismo colabora con Alejandro Sanz que con Natalia Lacunza.

DJ Snake, J Balvin, Tyga / Loco contigo: Otra de las posibles canciones del verano y en la estela de ‘Mi gente’ es esta nueva producción colaborativa de estos titanes.

Bea Pelea / Si no te vuelvo a ver: Ningún seguidor de la primera Bad Gyal puede dejar de atender este contagioso tema reciente de Bea Pelea.

King Princess / Cheap Queen: Nuevo adelanto del que será el primer disco de King Princess, que se editará este año.

P!nk, Wrabel / 90 Days: Nuestra canción favorita del disco de P!nk era esta balada convenientemente pasada por un modulador vocal.

Blanck Mass / House vs House: Uno de los miembros de Fuck Buttons (lo notarás) anticipa su nuevo disco en solitario.

Halsey / Nightmare: Nuevo hit de Halsey, y van unos cuantos, en este caso en la estela de Marilyn Manson.

Escuelas Pías / Carrie Page: El sonido dream pop y noise pop de los 90 se mantiene vivo gracias a proyectos como Escuelas Pías.

Sleater-Kinney / Hurry on Home: Con este tema se ha presentado el disco de Sleater-Kinney producido por St Vincent.

Niño de Elche / El pregón de los caramelos: Entre las locuras del disco colombiano de Niño de Elche, por supuesto, su single principal.

Aitana, Lola Indigo / Me quedo: Su productor Alizzz nos contaba todos los entresijos de esta producción de ‘Spoiler’ de Aitana que ha conquistado a la audiencia.

Lisasinson / Barakaldo: Tras el éxito de Cariño, Elefant apuesta por este otro grupo de punk pop en la estela de Fresones Rebeldes.

Lola Indigo, Nabález / Amor veneno: Entre nuestros temas favoritos de ‘Akelarre‘, el flamenquito junto a Nabález.