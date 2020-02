Las Mejores Canciones del Momento: Georgia, Tove Lo, Chucho, Halsey, Lido Pimienta…

Tove Lo, MC Zaac / Are U gonna tell her: Una de las canciones que nos daba la vida en el último disco de Tove Lo, ‘Sunshine Kitty‘, al fin tiene videoclip. Y sí, estaba a la altura.

Georgia / 24 Hours: También contundente era este nuevo single del álbum de Georgia, que inauguraba nuestra sección de “Discos de la Semana”.

Pet Shop Boys / Will-o-the-wisp: No ha sido single pero merece la pena destacar la canción que abre el último álbum de Pet Shop Boys, ‘Hotspot‘.

Dua Lipa / Physical: Nueva llamada a triunfar tirando de los 80 de una Dua Lipa que no se va a achantar precisamente en su segundo álbum.

Halsey / You should be sad: Otro de nuestros “discos de la semana” era el nuevo de Halsey, ‘Manic‘, el más personal de su carrera.

Billie Eilish / everything i wanted: Billie Eilish, experta en escribir canciones que parecen inofensivas pero terminan calando mucho, se apunta otro tanto con este single suelto.

Σtella / The Race: Hipnótica canción, gracias a sus flautillas, de esta cantante de origen griego que responde al nombre de Stella Chronopoulou.

Austra / Risk It: Exquisito adelanto del cuarto álbum de Austra, bien modulado en cuanto a la voz de Katie.

Bombay Bicycle Club / Everything Else Has Gone Wrong: También era “disco de la semana” el último de Bombay Bicycle Club, un notable regreso tras 6 años de ausencia en los que han recuperado la frescura, destacando la segunda mitad de este gran single de gran vídeo.

070 Shake / Guilty Conscience: Single “más grande que la vida” de 070 Shake, aquí entre ‘Stand By Me’, las power ballads de los 80 y la mejor Taylor Swift.

Rodrigo Cuevas / Rambalín: Entre los “Discos Recomendados” que publicamos recientemente, ‘Manual de cortejo‘, producido por Refree para Rodrigo Cuevas, con el que pronto publicaremos entrevista.

María José Llergo / El péndulo: Nuestro último “disco de la semana” ha sido el esperado EP de María José Llergo, que se va sumergiendo en la electrónica a medida que avanza, y sobre el que hemos podido hablar con ella esta semana.

Rakky Ripper, eurosanto / Fresa, chocolate y crema: Una de las composiciones más contundentes del disco con el que Rakky Ripper pasaba por nuestra sección “Revelación o Timo”.

Lido Pimienta / Eso que tú haces: Nuevo avance del álbum que ya ha avanzado Lido Pimienta, otra de esas canciones que se van creciendo a medida que avanza.

Chucho / Corazón roto y brillante: Gran single de presentación de lo nuevo de Chucho, en sintonía con sus mayores hits.

Lisasinson / Atasco: Hit de punk pop de las valencianas Lisasinson, dedicado a las mujeres que ya no están.

Confeti de Odio / Muchísimo: El versátil Confeti de Odio se entrega al rock en su última canción tras haber despuntado con ‘Hoy será un día horrible’ y jugado con el urban en ‘Hasta romper el móvil’.

PUTOCHINOMARICÓN / Ojalá (te murieras): Su colega Chenta acudía a la tele recientemente para presentar el tema que cerraba su última mixtape, que no le dejó muy satisfecho aunque no estaba nada mal.

Los Enemigos / Siete mil canciones: Aunque para fiel al rock, el sencillo de presentación de lo nuevo de Los Enemigos, que sale el 6 de marzo.

DMA’s / Life Is a Game of Changing: Tras darse a conocer con algo próximo al sonido Oasis, DMA’s se pasan al sonido Madchester en su celestial nuevo single.

Miss Caffeina, Varry Brava / Danceteria (aquí nadie sabe tu nombre): La canción que presenta la gira conjunta de estas dos bandas amigas ya es uno de los mayores hits de ambas.

Mucho / Las ventanas se encienden: Con motivo de su actuación en Razzmatazz, recuperábamos esta joya perdida en el último disco de Mucho, que salía hace justo un año.

Amaia / Porque apareciste: La mágica canción que Núria Graham donaba a Amaia para cerrar ‘Pero no pasa nada‘ mantiene su encanto como el primer día.

Amaral / Nuestro tiempo: Amaral vuelven a triunfar en radio con este tema, el más decidido y clásico de ‘Salto al color‘.

Bunbury / Deseos de usar y tirar: Entre el bolero y la electrónica suena el single de regreso de Bunbury, avance de su inminente disco, que será muy “personal”.

Rosalía / Juro que: Nuevo single de destino desconocido de Rosalía, que en este caso ha dividido a la redacción.

Fuel Fandango: Hipnótico riff el del primer single de lo nuevo de Fuel Fandango, esta semana número 1 en España.

Lagartija Nick / Sarajevo: Excelente sencillo con historia del último disco de Lagartija Nick, que merecía una mayor atención mediática.

Morrissey / Bobby, Don’t You Think They Know?: Primer sencillo del nuevo álbum de Morrissey, que también ha propiciado opiniones encontradas, entre quienes lo defienden como “grower” y quienes esperaban un single más decidido.

Real Estate / Paper Cup: Adelanto del inminente disco de Real Estate, sobre el que también hemos tenido la suerte de hablar con la banda. Lo publicaremos próximamente.

Halsey / Ashley: Terminamos con el que fue otra de las “canciones del día” del álbum de Halsey, imprescindible para ahondar en el mensaje personal que contiene el disco.