Rolling Stone actualiza su lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos

Rolling Stone ha vuelto a ser noticia al publicar una de sus mediáticas listas de los mejores discos de la historia. Un total de 500 trabajos conforman el resumen actualizado de la publicación estadounidense, que ha tenido en cuenta clásicos conocidos por todo el mundo y otros más recientes, pero que ni por esas se ha quitado de armar un top 20 bastante conservador, a excepción quizá de la inclusión en el top 15 de ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ de Public Enemy, que noha solido aparecer tan arriba en este tipo de clasificaciones (en la lista análoga de Rolling Stone publicada en 2003, ese disco fue número 48). El número 1, quizá por lo relevante que sigue resultando a día de hoy, especialmente este año, es ‘What’s Going On’ de Marvin Gaye. Han participado en la elaboración del ránking no solo periodistas y expertos, sino también artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, varios miembros de U2, Juanes o desde España, Hinds.

Top 20:

01 Marvin Gaye / What’s Going On

02 The Beach Boys / Pet Sounds

03 Joni Mitchell / Blue

04 Stevie Wonder / Songs in the Key of Life

05 The Beatles / Abbey Road

06 Nirvana / Nevermind

07 Fleetwood Mac / Rumors

08 Prince / Purple Rain

09 Bob Dylan / Blood On the Tracks

10 Lauryn Hill / The Miseducation of Lauryn Hill

11 The Beatles / Revolver

12 Michael Jackson / Thriller

13 Aretha Franklin / I Never Loved a Man the Way I Loved You

14 The Rolling Stones / Exile on Main Street

15 Public Enemy / It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back

16 The Clash / London Calling

17 Kanye West / My Beautiful Dark Twisted Fantasy

18 Bob Dylan / Highway 61 Revisited

19 Kendrick Lamar / To Pimp a Butterfly

20 Radiohead / Kid A

Entre las sorpresas que presenta la lista hay que hablar de la inclusión, en el número 491, de ‘Fine Line’ de Harry Styles, pero también de ‘Barrio fino’ de Daddy Yankee en el número 473 y de ‘X100PRE’ de Bad Bunny en el número 447: lejos quedan los días en que el reggaetón no era ni siquiera tenido en cuenta en este tipo de resúmenes anglocentristas (este lo es) probablemente debido a la barrera cultural y lingüística. En cuanto a música comercial latina, la revista reivindica ‘¿Dónde están los ladrones?’ de Shakira (496) y ‘Amor prohibido’ de Selena (479) ¿Haría cosquillas aquella interesante lista de mejores discos hechos por mujeres de NPR? Más sorpresas: Lady Gaga coloca ‘Born this Way’ en el número 484, My Chemical Romance ‘The Black Parade’ en el 361 y Drake su mixtape ‘If You’re Reading This It’s Too Late’ en el 367.

Volviendo a ‘Fine Line’, este ni siquiera es el lanzamiento más reciente listado: ‘Norman Fucking Rockwell!’ de Lana Del Rey saluda desde el número 321, claro que este al menos fue un éxito absoluto de crítica, llegando a optar a un Grammy a Álbum del año. Más extraña es la aparición en el número 442 de ‘Beauty Behind the Madness’ de The Weeknd, ni de lejos el mejor disco del canadiense; mientras el debut superventas de Billie Eilish aparece en el puesto 397. Otras obras recientes presentes en la lista con ‘Ctrl’ de SZA (472), ‘Melodrama’ de Lorde (460), ‘Currents’ de Tame Impala (382), ‘El mal querer’ de Rosalía (315), ‘Golden Hour’ de Kacey Musgraves (270), ‘1989’ de Taylor Swift (393) o ‘Lemonade’ de Beyoncé (32).

En cuanto a clásicos, vuelven a ser reivindicados, en los 200 primeros puestos, ‘Slanted and Enchanted’ de Pavement (199), el debut de The B-52’s (198), ‘Forever Changes’ de Love (180), ‘In Utero’ de Nirvana (173), ‘Bridge Over Troubled Water’ de Simon & Garfunkel (172), ‘Violator’ de Depeche Mode (167), ‘Rid of Me’ de PJ Harvey (153), ‘Nebraska’ de Bruce Springsteen (150), ‘Dummy’ de Portishead (131), ‘Disintegration’ de The Cure (116), ‘Transformation’ de Lou Red (109), ‘Supa Dupa Fly’ de Missy Elliot (93), ‘Loveless’ de My Bloody Valentine (73), ‘Hounds of Love’ de Kate Bush (68), ‘Graceland’ de Paul Simon (46), ‘OK Computer’ de Radiohead (42), ‘Ziggy Stardust’ de David Bowie (40), ‘Back to Black’ de Amy Winehouse (33) o varios trabajos de los Beatles, Bob Dylan, Sade, Outkast, Joy Division, Kanye West o Pink Floyd.