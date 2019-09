Las mejores canciones del momento: septiembre 2019

Lana del Rey / The Greatest: Pese a que no está entre las favoritas del público según Spotify, una de las grandes joyas que contiene ‘Norman Fucking Rockwell‘ es esta canción en la estela de ‘A Whiter Shade of Pale’.

Shura / religion (u can lay your hands on me): El segundo disco de Shura ha supuesto un considerable giro estilístico hacia los 70 y este “religion” es una de las canciones que mejor lo ejemplifica.

Tove Lo, Kylie Minogue / Really don’t like u: Dos grandes del pop unen fuerzas en este nuevo single de la artista sueca, una tragedia en la pista de baile en la estela de ‘Dancing On My Own’.

Rudimental, Elderbrook / Something About You: Seguimos hablando de beats noventeros con este pelotazo que Rudimental pueden sumar a su carrera, esta vez como invitados de Elderbrook.

Vicente Navarro / Toro: Otra de las estupendas canciones del debut de Vicente Navarro es este tema en que tan bien se nota que no se conforma con las sonoridades de cantautor.

Cineplexx, La Bien Querida / Hey: Este mes estrenábamos el vídeo de Cineplexx para su canción con La Bien Querida, en la estela de Jeanette.

Grimes / Violence: El regreso de Grimes adapta la electrónica de los 90 solo para llevarla a sus propios territorios. De momento ha producido opiniones encontradas.

Dorian Electra / Flamboyant: Entre quienes han pasado recientemente por Revelación o Timo, Dorian Electra, que aparte de lograr cierta repercusión con ‘Man to Man’, cuenta con canciones tan cucas como esta ‘Flamboyant’.

León Benavente / Ayer salí: Tercer single del eficiente disco de León Benavente, ‘Vamos a volvernos locos‘, que os vais a hartar (o no realmente) de bailar en los festivales de 2020.

Bombay Bicycle Club / Eat, Sleep, Wake (Nothing But You): Buen regreso de Bombay Bicycle Club tras 5 años de silencio, y con cierta querencia electrónica a lo Postal Service o Stereolab.

Fontaines DC / Big: Uno de los hitazos incluidos en el debut de Fontaines DC es ‘Big’, seguro que sonará muy fuerte en la inminente gira del grupo por España, y para la que, en el caso de Barcelona, se acaba de ampliar el aforo.

Cigarettes After Sex / Heavenly: “Celestial” (sorry) regreso de Cigarettes After Sex avanzando su nuevo álbum, aunque ojo, también tienen sus haters…

La Bien Querida, Diego Ibáñez / ¿Qué?: Viene con nuevo guiño a New Order (y con la voz del líder de Carolina Durante) el primer single del nuevo disco de La Bien Querida, a la venta el 27 de este mismo mes.

Amaia / Quedará en nuestra mente: La canción favorita de Amaia del productor de su disco, Santi Motorizado, es este tema que se lanzaba como single durante el verano, y desde entonces, no ha dejado de crecer.

Mandy Moore / When I Wasn’t Watching: Estupendo regreso tras 10 años de la cantante y actriz Mandy Moore, idóneo para seguidores de Lissie o Kacey Musgraves.

Billie Eilish / i love you: Aunque no ha sido uno de los singles principales de ‘WHEN WE ALL FALL SLEEP, WHERE DO WE GO‘, esta preciosa balada sí puede ser una de las canciones que mejor perdure de Billie Eilish a la larga.

Marika Hackman / hand solo: Divertidísima oda a la masturbación de esta gran autora que acaba de estrenar álbum. ‘Any Human Friend‘ es uno de nuestros últimos Discos Recomendados.

Camila Cabello / Liar: Camila aúna los beats de Ace of Base con una estupenda sección de metales en uno de los dos adelantos de su nuevo proyecto.

Luna Ki / Septiembre: Otra de las protagonistas de Revelación o Timo ha sido Luna Ki, y atentos porque no es solo una “trap queen”.

Meghan Thee Stallion, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign / Hot Girl Summer: El viral desde antes de nacer puede resultar la última colaboración de Nicki Minaj si, como ha proclamado, va a ser su último featuring en una larga temporada.

Post Malone / Circles: Nuevo hitazo mundial de Post Malone, esta vez en la estela de Empire of the Sun.

Pixies / Catfish Kate: Como muestra del digno nuevo disco de Pixies, ‘Catfish Kate’ pasaba también por nuestra sección “Canción del Día”, recordándonos a los tiempos de ‘Surfer Rosa’ y ‘Doolittle’.

Cate le Bon / Home to You: No olvidamos uno de los temas que destacábamos de ‘Reward’ de Cate le Bon, uno de los más juguetones de su discografía.

Miss Caffeina / Reina: El que fuera un “buzz” single de ‘Oh Long Johnson’ ha terminado resultando una de las mejores canciones de la historia de Miss Caffeina, convertida en himno LGTB+.

Macy Gray, Gary Clark Jr / Buddha: Gran tema de R&B de Macy Gray que hoy por hoy empieza a sonarnos hasta un poquito navideño. La canción abría su disco del año pasado pero este verano estrenaba vídeo.

Tindersticks / The Amputees: No pierden elegancia ni pegada Tindersticks en el primer adelanto de su nuevo disco, que saldrá este mismo otoño.

Jay Som / Tenderness: No puede sonar más a los primeros Cardigans este tema de Jay Som que la cantante californiana de ascendencia filipina ha incluido en su disco ‘Anak Ko’.

María José Llergo / Nana del Mediterráneo: Espeluznante era este tema arraigado en la tradición del flamenco, como avance de un debut que parece que publicará Sony.

Lindstrøm / Really Deep Snow: Avance de 9 minutazos del nuevo disco de Lindstrøm, fascinante en toda su extensión, como casi siempre.

Floating Points / Last Bloom: Avance también experimental, pero más asequible (más múm) del nuevo disco de Floating Points.

Blanck Mass / Love Is a Parasite: Entre las abrumadoras canciones del excelente ‘Animated Violence Mild‘ de Blanck Mass (uno de los miembros de Fuck Buttons), ‘Love Is a Parasite’, que estrenaba nuevo vídeo este verano.

Cass McCombs / Estrella: En celebración de la gira española de Cass McCombs, recuperábamos este tema de su último disco.

Shura / tommy: Terminamos con otro tema de ‘forevher’, el disco de Shura, el que más ha conquistado a nuestro redactor Jordi Bardají por la incorporación de una historia ajena a la artista y pasada (la de un hombre que pierde a su esposa pero vuelve a encontrar el amor) a su discurso actual.