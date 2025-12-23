Mejores Discos 2025

El Anuario 2025 de JENESAISPOP está disponible en descarga digital desde hace unas semanas, mientras que la edición física -este año fabricada en tapa dura, en una edición de-LUX- se enviará a partir de enero. Los gastos de envío son gratis a partir de 20 euros de pedido, utilizando el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL. ¡Gracias por apoyar JENESAISOP un año más!

- Publicidad -

2025 fue ese año que empezó fuerte con lanzamientos de Bad Bunny y FKA twigs que competían por coronar la lista que hoy presentamos. El curso musical siguió dejando lanzamientos destacados durante la primavera y el verano, pero sin que ningún artista diera realmente un golpe sobre la mesa. Hasta que en noviembre Rosalía lo puso todo patas arriba.

Pocos discos han generado tanto debate este año como ‘LUX’, si bien algunos han quedado cerca, como el de Sabrina Carpenter o, en un plano más underground, el de Geese. En un año que ha dejado comebacks muy esperados como los de Lily Allen o Stereolab, debemos destacar la llegada de grandes debuts de JADE, rusowsky o Addison Rae o la riqueza del talento nacional representado por Amaia a Guitarricadelafuente. Os recordamos que la edición física del Anuario amplía la lista hasta los 75 discos; todos han sido nuevamente reseñados.

- Publicidad -

50 International Saint Etienne

49 The Art of Loving Olivia Dean

- Publicidad -

48 Recardelino Juanjo Bona

47 Baby Dijon

46 Self Titled Kae Tempest

45 A Tropical Entropy Nick León

44 Don’t Tap the Glass Tyler, the Creator

43 choke enough Oklou

42 Interior Live Oak Cass McCombs

41 Louder Please Rose Gray

40 Lento Ternura Zahara

39 DÍA Ela Minus

38 Inmersión Javiera Mena

37 Tranquilizer Oneohtrix Point Never

36 El poder sobre una misma Lorena Álvarez

35 Headlights Alex G

34 Man’s Best Friend Sabrina Carpenter

33 Cancionera Natalia Lafourcade

32 Todas las cosas buenas Rufus T. Firefly

31 Double Infinity Big Thief

30 I’m Only F*cking Myself Lola Young

29 Por ahora para siempre joseluis

28 EURO-COUNTRY CMAT

27 Femme Fatale Mon Laferte

26 Jesucrista Superstar Rigoberta Bandini

25 Instant Holograms on Metal Film Stereolab

24 El cuerpo después de todo Valeria Castro

23 SABLE, fABLE Bon Iver

22 The Clearing Wolf Alice

21 Never Enough Turnstile

20 Deadbeat Tame Impala

19 Fancy Some More? PinkPantheress

18 Addison Addison Rae

17 Mayhem Lady Gaga

16 Anela Belén Aguilera

15 Si abro los ojos no es real Amaia

14 West End Girl Lily Allen

13 Spanish Leather Guitarricadelafuente

12 Black Star Amaarae

11 Sinister Grift Panda Bear

9 Getting Killed Geese

8 Virgin Lorde

7 Willoughby Tucker, I’ll Always Love You Ethel Cain

6 Iconoclasts Anna von Hausswolff

5 EUSEXUA FKA twigs