Mejores Discos 2025

2025 fue ese año que empezó fuerte con lanzamientos de Bad Bunny y FKA twigs que competían por coronar la lista que hoy presentamos. El curso musical siguió dejando lanzamientos destacados durante la primavera y el verano, pero sin que ningún artista diera realmente un golpe sobre la mesa. Hasta que en noviembre Rosalía lo puso todo patas arriba.
Pocos discos han generado tanto debate este año como ‘LUX’, si bien algunos han quedado cerca, como el de Sabrina Carpenter o, en un plano más underground, el de Geese. En un año que ha dejado comebacks muy esperados como los de Lily Allen o Stereolab, debemos destacar la llegada de grandes debuts de JADE, rusowsky o Addison Rae o la riqueza del talento nacional representado por Amaia a Guitarricadelafuente. Os recordamos que la edición física del Anuario amplía la lista hasta los 75 discos; todos han sido nuevamente reseñados.