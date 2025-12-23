escribe aquí...
Mejores Discos 2025

Jordi Bardají
Por Jordi Bardají

-

1198
2
Mejores Discos 2025

Por Jordi Bardají
2

El Anuario 2025 de JENESAISPOP está disponible en descarga digital desde hace unas semanas, mientras que la edición física -este año fabricada en tapa dura, en una edición de-LUX- se enviará a partir de enero. Los gastos de envío son gratis a partir de 20 euros de pedido, utilizando el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL. ¡Gracias por apoyar JENESAISOP un año más!

2025 fue ese año que empezó fuerte con lanzamientos de Bad Bunny y FKA twigs que competían por coronar la lista que hoy presentamos. El curso musical siguió dejando lanzamientos destacados durante la primavera y el verano, pero sin que ningún artista diera realmente un golpe sobre la mesa. Hasta que en noviembre Rosalía lo puso todo patas arriba.

Pocos discos han generado tanto debate este año como ‘LUX’, si bien algunos han quedado cerca, como el de Sabrina Carpenter o, en un plano más underground, el de Geese. En un año que ha dejado comebacks muy esperados como los de Lily Allen o Stereolab, debemos destacar la llegada de grandes debuts de JADE, rusowsky o Addison Rae o la riqueza del talento nacional representado por Amaia a Guitarricadelafuente. Os recordamos que la edición física del Anuario amplía la lista hasta los 75 discos; todos han sido nuevamente reseñados.

50
International
Saint Etienne

49
The Art of Loving
Olivia Dean

48
Recardelino
Juanjo Bona

47
Baby
Dijon

46
Self Titled
Kae Tempest

45
A Tropical Entropy
Nick León

44
Don’t Tap the Glass
Tyler, the Creator

43
choke enough
Oklou

42
Interior Live Oak
Cass McCombs

41
Louder Please
Rose Gray

40
Lento Ternura
Zahara

39
DÍA
Ela Minus

38
Inmersión
Javiera Mena

37
Tranquilizer
Oneohtrix Point Never

36
El poder sobre una misma
Lorena Álvarez

35
Headlights
Alex G

34
Man’s Best Friend
Sabrina Carpenter

33
Cancionera
Natalia Lafourcade

32
Todas las cosas buenas
Rufus T. Firefly

31
Double Infinity
Big Thief

30
I’m Only F*cking Myself
Lola Young

29
Por ahora para siempre
joseluis

28
EURO-COUNTRY
CMAT

27
Femme Fatale
Mon Laferte

26
Jesucrista Superstar
Rigoberta Bandini

25
Instant Holograms on Metal Film
Stereolab

24
El cuerpo después de todo
Valeria Castro

23
SABLE, fABLE
Bon Iver

22
The Clearing
Wolf Alice

21
Never Enough
Turnstile

20
Deadbeat
Tame Impala

19
Fancy Some More?
PinkPantheress

18
Addison
Addison Rae

17
Mayhem
Lady Gaga

16
Anela
Belén Aguilera

15
Si abro los ojos no es real
Amaia

14
West End Girl
Lily Allen

13
Spanish Leather
Guitarricadelafuente

12
Black Star
Amaarae

11
Sinister Grift
Panda Bear

10
That’s Showbiz, Baby!
JADE

9
Getting Killed
Geese

8
Virgin
Lorde

7
Willoughby Tucker, I’ll Always Love You
Ethel Cain

6
Iconoclasts
Anna von Hausswolff

5
EUSEXUA
FKA twigs

4
Essex Honey
Blood Orange

3
DAISY
rusowsky

2
DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Bad Bunny

1
LUX
Rosalía

