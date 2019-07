Las mejores canciones del momento: julio 2019

Recopilamos en una playlist las canciones que más nos han gustado de aproximadamente el último mes.

Rosalía / Milionària: La primera canción escrita por Rosalía en catalán es una personal adaptación del ritmo rumbero que ha sido top 1 en España.

Metronomy / Salted Caramel Ice Cream: Excelente single 100% fiel a su sonido sintético que anticipa el próximo disco de Metronomy.

!!! / Serbia Drums: Tampoco decepcionan pese a ser viejos conocidos los americanos !!! en el avance principal de su próximo álbum.

Friendly Fires / Silhouettes: Friendly Fires siguen dispuestísimos a un buen baile veraniego en su gran nuevo sencillo.

Purple Mountains / All My Happiness Is Gone: Gran himno atemporal y contenido de uno de nuestros últimos Discos Recomendados, el homónimo nuevo álbum de Purple Mountains.

Fontaines D.C. / Sha Sha Sha: Otro Disco Recomendado es el de esta banda de rock británico que hemos tenido la suerte de ver en vivo en Vida Festival y FIB.

The Regrettes / I Dare You: Julian Casablancas, muy evidentemente, aparece en los créditos de este tema que, sí, te gustará si te gustan los Strokes.

Fuerza nueva (Los Planetas, Niño de Elche) / Una, glande y libre: Tuvimos la suerte de estrenar este tema político entonado por Jota, del que pronto conocerás otra versión.

Parade / Esa música: Precioso tema en honor a la música del artista de Jabalina, que al menos temáticamente, recuerda a Prefab Sprout.

Bat for Lashes / Kids in the Dark: Bonito y casi corto de más este nuevo tema de Bat for Lashes en avance de su nuevo álbum, ‘Lost Girls‘.

Robyn / Ever Again: Último single, al menos por el momento, que conocemos de lo último de Robyn, de la que recientemente hemos repasado sus 40 mejores canciones con motivo de su 40º cumpleaños.

Jenny Hval / Ashes to Ashes: Ningún seguidor de Broadcast ha de perderse el avance de lo nuevo de Jenny Hval, inmerso en un trance pop que habla de ensoñación y sexo.

Hot Chip / Melody of Love: Como es ya un clásico en la carrera de los grandes Hot Chip, el segundo single volvió a ser mejor que el primero.

Madonna / God Control: Reflexión a favor del control de armas del nuevo disco de Madame X, acompañada de polémico videoclip.

Bad Gyal, Busy Signal / Santa María: El mayor éxito en Promusicae de Bad Gyal nos habla de una comida de coño.

J. Balvin, Bad Bunny / Qué pretendes: Dos de los grandes del reggaetón se apuntan otro tanto al menos con el primer single de su nuevo disco conjunto, ‘Oasis‘.

Cariño / :(: Convence casi tanto como sus pequeños hits el nuevo tema suelto de Cariño, que ya se encuentran presentando en vivo y el 26 de octubre podrás ver en Razzmatazz en una fiesta que co-organizamos llamada Lovesick.

Soledad Vélez / No vuelvas: Otro de los temas que estrenamos en JENESAISPOP fue este de Soledad Vélez, apegado al synthpop ochentero y pegadizo.

Clairo / Bags: Progresa adecuadamente la cantante Clairo, a la que conocimos como Youtuber.

BTS, Charli XCX / Dream Glow: 100% Charli XCX es esta canción que se ha presentado como una colaboración con la banda surcoreana de moda.

Zara Larsson / All the Time: No es lo nuevo de Taylor Swift aunque lo parezca al principio… ¿por qué no está siendo un éxito este tema de Zara Larsson?

Najwa / Lento: Najwa ha vuelto, como prometió de mano de El Guincho, con un corte que coquetea con el piano-jazz impregnado de sexo también.

Rels B, Don Patricio / ¿Cómo te va, querida?: Dos gigantes de la música urbana en castellano se unen en este pizpireto tema que también pasó por “La Canción del Día“.

Kate Tempest / I Trap You: Uno de los cortes más bonitos del recomendado ‘The Book of Trap and Lessons‘, uno de los Mejores Discos de 2019 contiene un piano que sirve de fondo para el “spoken word” de Kate Tempest.

Rafael Berrio / Dadme la vida que amo: Igualmente excelente es el último disco de Rafael Berrio, tras toda una vida dedicada a la música por amor al arte.

Raúl Querido / Un whisky con hielo: Entre los estrenos del mes, también la reinvención de Raúl Querido, apta para fans de Joe Crepúsculo.

Jessica Pratt / Fare Thee Wheel: Otro de nuestros temas favoritos del gran último disco de Jessica Pratt, que recomendamos hace unos meses pero no olvidamos, ‘Quiet Signs‘.

Alec Benjamin / Must Have Been the Wind: El tema del joven cantautor de Phoenix te gustará si te gusta Suzanne Vega.

Estrella Fugaz / El verano español: Presenta un tema de pop electrónico tirando de la historia de los pueblos de España el proyecto de Lucas Bolaño.

Eguala / Loco: Veraniega y un tanto ‘Barbra Streisand’ es la canción de Eguala que ha editado Subterfuge recientemente.

Rocío Márquez / Empezaron los cuarenta: Aunque quizá su posición en una playlist random no le haga demasiada justicia, con vosotros uno de los temas más impresionantes para ver en vivo en el último repertorio de Rocío Márquez, y cuyo vídeo también estrenamos.

Natalia Lacunza / tarántula: Triunfa el proyecto de la cantante salida de Operación Triunfo, que aquí se muestra próxima a Billie Eilish, si bien dando a su vídeo su propio estilo.