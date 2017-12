Los mejores discos de 2017 para los lectores de JNSP

Este año -como el anterior- los lectores de JENESAISPOP opinan que ‘Melodrama’ de Lorde es el mejor disco de 2017. La coincidencia respecto al top 10 de la redacción de hecho es casi total: ‘I See You’ de The xx, ‘Lust for Life’ de Lana Del Rey, ‘Los Ángeles’ de Rosalía & Raúl Fernández “Refree”, ‘DAMN.’ de Kendrick Lamar, , ‘MASSEDUCTION’ de ST. Vincent y ‘A Deeper Understanding’ de The War on Drugs ocupan también el top 10 de lectores. Completan los diez primeros puestos los álbumes de SZA, Björk y Kelela.

Los lectores nombran también entre lo mejor de 2017 los discos de Arca, Los Planetas, The Horrors, Tove Lo, Sampha, C. Tangana, Katy Perry, Los Punsetes o Perfume Genius, si bien las diferencias son varias respecto a la lista de la redacción, pues los lectores reivindican además los discos que este año han publicado La Bien Querida, Taylor Swift, Goldfrapp, Moses Sumney, London Grammar, Kesha o Beck.

Entre los discos que han gustado a la redacción pero no a los lectores, los de Feist, Biznaga, Benjamin Clementine, Foxygen o The Magnetic Fields, el último de los cuales sí entró en el top 10 de la redacción. A partir del top 40, discos empatados: Arcade Fire, Charli XCX, Maria Arnal i Marcel Bagès…

Top 50:

1. Lorde – Melodrama

2. The xx – I See You

3. Lana Del Rey – Lust for Life

4. Rosalía – Los Ángeles

5. SZA – Ctrl

6. St. Vincent – MASSEDUCTION

7. Björk – Utopia

8. Kendrick Lamar – DAMN.

9. Kelela – Take Me Apart

10. The War On Drugs – A Deeper Understanding

11. Tove Lo – Blue Lips

12. Arca – Arca

13. Slowdive – Slowdive

14. Perfume Genius – No Shape

15. Charlotte Gainsbourg – Rest

16. Tyler, The Creator – Flower Boy

17. La Bien Querida – Fuego

18. Taylor Swift – Reputation

19. Goldfrapp – Silver Eye

20. Fever Ray – Plunge

21. C. Tangana – Ídolo

22. Moses Sumney – Aromanticism

23. London Grammar – Truth is a Beautiful Thing

24. Cigarettes After Sex – Cigarettes After Sex

25. Los Planetas – Zona Temporalmente Autónoma

26. The Horrors – V

27. Vince Staples – Big Fish Theory

28. Los Punsetes – ¡Viva!

29. Bleachers – Gone Now

30. Susanne Sundfør – Music for People in Trouble

31- Aldous Harding – Party

32. Kesha – Rainbow

33. LCD Soundsystem – American Dream

35. Natalia Lafourcade – Musas

36. Austra – Future Politics

37. Beck – Colors

38. Sampha – Process

39. Katy Perry – Witness

40. Arcade Fire – Everything Now

40. Fleet Foxes – Crack Up

40. Jamiroquai – Automaton

40. Calvin Harris – Funk Wav Bounces Vol. 1

44. Gorillaz – Humanz

44. Wolf Alice – Visions Of A Life

44. Pablo Und Destruktion – Predación

44. Phoenix – Ti Amo

48. Drake – More Life

48. Charli XCX – POP 2

48. Father John Misty – Pure Comedy

48. Grizzly Bear – Painted Ruins

48. Joe Crepúsculo – Disco Duro

48. Julie Byrne – Not Even Happiness

48. Maria Arnal i Marcel Bages – 45 cerebros y 1 corazón

48. Mount Eerie – A Crow Looked At Me